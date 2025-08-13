Amaia Montero, exvocalista de La oreja de Van Gogh, tras problemas de salud mental luce irreconocible

Amaia Montero, exvocalista de La oreja de Van Gogh, fue durante años una de las voces más reconocidas de la música en español. Sin embargo, más allá de los aplausos y los premios, vivió una intensa batalla personal contra la ansiedad y la depresión, que la alejó de los escenarios y la expuso en su lado más humano. Hoy, a sus 46 años, aparece con una imagen renovada.

¿Por qué la cantante española Amaia Montero, exvocalista de La oreja de Van Gogh, se alejó de la música?

En los últimos años, Amaia Montero se alejó del ojo público. Lo que parecía una pausa artística, se convirtió en una dura batalla con su salud mental. La cantante fue diagnosticada con depresión y ansiedad, condiciones que la obligaron a internarse en una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento especializado.

Uno de los momentos más alarmantes ocurrió en 2022, cuando publicó en Instagram una imagen en la que lucía visiblemente desmejorada, acompañada de un mensaje desgarrador:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Amaia Montero

La publicación preocupó a sus fans y encendió las alertas sobre su estado emocional. Desde entonces, Amaia se mantuvo alejada de los reflectores.

¿Quién es Amaia Montero, cantante española?

Amaia Montero nació el 26 de agosto de 1976 en Irún, España. Su salto a la fama se dio como la voz principal de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más influyentes del pop en español a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Con la agrupación logró un éxito rotundo: siete Discos de Platino, numerosos reconocimientos y un Latin Grammy. Canciones como “Rosas”, “La Playa” y “Cuídate” se volvieron himnos generacionales.

En 2007, Amaia decidió emprender su camino como solista. Su primer álbum, Amaia Montero, alcanzó el número uno en ventas en España y fue nominado al Latin Grammy. Más adelante, publicó Amaia Montero 2 (2011) y Si Dios quiere yo también (2014), consolidándose como compositora e intérprete.

La cantante española Amaia Montero en 2025, luce irreconocible

La reciente publicación de Amaia en redes sociales fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Con una imagen en la que se muestra con mejor semblante y el mensaje “No problem”, algunos comentarios la bautizaron como “Ave Fénix”.

Usuarios llenaron de mensajes de apoyo y cariño, pidiendo música y deseando verla pronto sobre un escenario. Aunque Amaia siempre ha mantenido su vida privada con discreción, su conexión con el público parece continuar.

En 2025, rumores sobre un posible regreso con La Oreja de Van Gogh también han comenzado a circular, más aún después de que una de sus mejores amigas (la actriz y periodista Cayetana Guillén), asegurara de manera involuntaria, su regreso como vocalista de la icónica banda durante un encuentro con la prensa.

“Yo me eché a llorar cuando me lo contó. Me dijo: ‘Te lo voy a contar’, yo lo sabía cada vez que me preguntaban. Estoy muy contenta.” Cayetana Guillén

Así que, el regreso de Amaia Montero a la música puede que esté más cerca que nunca, en redes, sus fans esperan y piden a la intérprete un proyecto musical.

