Amaia Montero desmiente su regreso a ‘La oreja de Van Gogh’ y lanza contundente mensaje

Hace algunos días, se dio a conocer que Leire Martínez ya no formaría parte de ‘La oreja de Van Gogh’. Recordemos que la artista fungió como vocalista de la banda durante 17 años, tras la salida de Amaia Montero.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales de la agrupación, confirmaron la salida de Leire. Si bien no se especificaron los motivos, aseguraron que la decisión “fue difícil”, pero fue lo mejor para ambas partes.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, se lee en el escrito.

Aunque los fanáticos dijeron estar tristes por esta situación, algunos comenzaron a especular que esto podría significar el regreso de Amaia Montero, a quien muchos siguen considerando como “la verdadera vocalista de la banda”.

¿Cómo reaccionó Leire Martínez ante la noticia de su salida de la agrupación que interpreta el éxito “Rosas”?

Por su parte, Leire Martínez tuvo un intercambio de mensajes de texto con una periodista, quien mencionó que la cantante habría dejado ver que no fue tomada en cuenta para la divulgación del comunicado de la banda.

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir”, fueron las palabras enviadas por Leire a la periodista.

Amaia Montero niega regreso a la agrupación que hizo famoso el tema “Jueves”

Tras darse a conocer la noticia, Amaia Montero reaccionó con un emoji de risa y un corazón a una publicación que decía: “Amaia, calienta que entras”, haciendo referencia a que debía prepararse para regresar a la agrupación.

Posterior a esto, la artista, mediante una entrevista para un medio español, negó tajantemente su regreso a ‘La Oreja de Van Gogh’ y pidió al público que dejaran de involucrarla con la salida de Leire Martínez.

“Este tema no tiene nada que ver conmigo. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. Esto es una locura, es una vehemencia ¿Yo he dicho o algún componente del grupo que yo iba a volver a La Oreja? Se lo inventan y esto ya me ha comenzado a afectar” Amaia Montero

Cabe destacar que, desde su entrada a la banda en 2008, Leire Martínez ha sido muy comparada con Amaia Montero, algo que pudo haber influido en su dinámica dentro del grupo.

