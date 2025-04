La radical decisión que tomó Amaia Montero con amiga que filtró su regreso a La oreja de Van Gogh

Fue a principios de esta semana que Cayetana Guillén, comunicadora española, confirmó lo que era un secreto a voces, asegurando que el regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh era inminente y que ella lo sabía desde hace mucho tiempo. Esto, después de que la prensa le asegurara que el grupo ya había confirmado la información.

La pequeña trampa que la reportera tendió para Cayetana empeoró el complicado panorama para los integrantes del grupo que en octubre informó que nuevamente se quedaban sin vocalista.

La cantante Amaia Montero dijo molesta que no la involucraran en rumores de un presunto regreso meses atrás. / Instagram.

¿Qué dijo Cayetana Guillén sobre el regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh?

Cuando la comunicadora confirmó la noticia, los reporteros y los fans supieron que los rumores que habían circulado desde hace semanas eran verdad y que la salida de Leire Martínez sí habría sido incentivada por negociaciones de Amaia con los integrantes del grupo. Lo que ha empañado la carrera sin polémicas que habían tenido hasta ahora.

“Yo lo sé desde hace mucho, pero le prometí. No lo dije ni en casa. Ella me pidió que por favor no le dijera a nadie. Yo me eché a llorar cuando me lo contó. Me dijo: ‘Te lo voy a contar’. Yo lo sabía cada vez que me preguntaban. Estoy muy contenta”, afirmó la periodista al ser cuestionada sobre sus sentimientos ante el regreso de su amiga a la agrupación.

La amiga de la cantante dijo que Amaia le hizo prometer que guardaría el secreto. / Instagram.

Cayetana se disculpó a las pocas horas por la filtración ¿Qué dijo?

La mejor amiga de Amaia Montero salió a desmentirse a sí misma cuando la información ya le había dado la vuelta a todo el mundo y en sitios de fans de la agrupación no se hablaba de otra cosa más que de la aparente traición confirmada. En sus redes sociales, la también cantante y actriz compartió un comunicado en el que apeló a la empatía, diciendo que se había confundido.

“Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música”, escribió Guillén.

¿Amaia Montero regresará a La oreja de Van Gogh? / Instagram: @ laorejadevangogh

¿Qué decisión tomó Amaia Montero con Cayetana Guillén por filtrar su regreso a La oreja de Van Gogh?

Pese a las acciones de Cayetana, todo fue en vano, pues su mejor amiga y madrina de su hijo, vio en su acto inocente algo realmente imperdonable. O al menos eso es lo que parece, pues la dejó de seguir en Instagram. Aunado a esto, la siguiente aparición de Cayetana ante los medios españoles ha sido para reiterar una disculpa y se le notó cabizbaja.

“No quisiera hablar más de esto porque se ha hecho mucha bola. Solo puedo decir que estaba en la cena de nominados de los Talía, haciendo muchas entrevistas, y en medio de todo eso me confirmó la noticia de que estaban juntos. Y yo, desde la inocencia, desde el amor y desde el respeto, conté una conversación entre amigas que no tenía que haber contado”, dijo la conductora.

A propósito de la aparente ruptura de amistad, otra que se pronunció fue Leire Martínez, quien instó, de manera indirecta a sus excompañeros de agrupación a hablar con claridad: “Creo que si todos hablaran con claridad, muchas de estas situaciones podrían evitarse”, dijo.

La acción de Amaia ha sido duramente criticada entre los fans de la agrupación, pues aseguran que dejar de seguir a su amiga y cortar lazos con ella es una muestra de lo explosiva que puede llegar a ser. ¿Exagera o es lo que se haría ante una indiscreción de tal magnitud?