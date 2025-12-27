Amaia Montero reaparece con La oreja de Van Gogh: el anuncio de su nueva canción que desató debate en redes

El regreso musical de Amaia Montero volvió a colocar su nombre entre las principales tendencias en redes sociales y buscadores. El anuncio del nuevo sencillo de La oreja de Van Gogh, programado para estrenarse el próximo 31 de diciembre, marcó el cierre de un año lleno de noticias inesperadas para la agrupación y sus seguidores, especialmente por confirmar el retorno de su vocalista original tras casi dos décadas de ausencia.

Te puede interesar: La radical decisión que tomó Amaia Montero con amiga que filtró su regreso a La oreja de Van Gogh

Amaia Montero / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la nueva canción de La oreja de Van Gogh con Amaia Montero?

El lunes 22 de diciembre, los integrantes de La oreja de Van Gogh confirmaron a través de un breve mensaje el estreno de un nuevo tema inédito. De acuerdo con la información compartida, el sencillo verá la luz el 31 de diciembre, justo antes de las tradicionales campanadas de fin de año, marcando así el inicio de una nueva etapa para la banda.

La noticia fue reforzada por RTVE, que anunció que el estreno se realizará en exclusiva durante una transmisión especial en La 1. En el mensaje difundido en redes sociales se destacó que Amaia Montero regresa oficialmente como vocalista del grupo después de 18 años, un dato que fue retomado por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Este anuncio se suma a una serie de acontecimientos que han mantenido a la agrupación en el centro de la conversación pública durante 2025, año en el que se confirmó el reencuentro entre la banda y quien fuera una de las voces más representativas del pop español de finales de los noventa y principios de los dos mil.

Te puede interesar: La oreja de Van Gogh regresa con gira internacional y Amaia Montero, sí corrieron a Leire Martínez, aseguran

Amaia Montero podría regresar a La Oreja de Van Gogh / Redes sociales

¿Por qué se generaron comentarios sobre el aspecto físico de Amaia Montero?

Tras la publicación del video promocional del nuevo sencillo, usuarios de redes sociales comenzaron a reaccionar no solo al anuncio musical, sino también a la imagen de Amaia Montero. En la sección de comentarios se pudieron leer mensajes que comparaban su apariencia actual con fotografías y presentaciones de años anteriores.

Algunos seguidores expresaron sorpresa y cuestionaron si la cantante se habría sometido a algún tratamiento estético, mientras que otros simplemente señalaron que les costó reconocerla en el material difundido. Estas reacciones se multiplicaron rápidamente y colocaron su nombre entre las búsquedas más frecuentes relacionadas con el estreno.

No es la primera ocasión en la que la intérprete se convierte en tema de conversación por este motivo. A finales de 2022, Amaia Montero publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram tras haber salido de una clínica de rehabilitación, lo que generó preocupación entre sus seguidores y una cobertura mediática centrada en su estado de salud y bienestar.

Te puede interesar: ¿Amaia Montero regresa a ‘La oreja de Van Gogh’? Foto podría confirmar un reencuentro

Amaia Montero, reaparece en redes / Redes sociales y canva

¿Quién es Amaia Montero y cuál ha sido su trayectoria musical?

Amaia Montero nació en Irun, España, en 1976. Es cantante y compositora, reconocida principalmente por haber sido la vocalista original de La oreja de Van Gogh desde 1996 hasta 2007. Durante ese periodo, la banda se consolidó como uno de los proyectos más exitosos del pop en español, tanto en España como en América Latina.

Con discos emblemáticos y canciones que se posicionaron en los primeros lugares de popularidad, la agrupación logró un amplio reconocimiento internacional. Temas interpretados por Montero durante esa etapa se convirtieron en referentes generacionales y continúan formando parte del repertorio más escuchado del género.

En 2007, Amaia Montero anunció su salida del grupo e inició una carrera como solista. A lo largo de los años siguientes lanzó varios discos y sencillos, manteniéndose activa en la industria musical, aunque con menor exposición mediática que en su etapa con la banda.

En 2025, distintos medios confirmaron su regreso oficial como vocalista de La oreja de Van Gogh, casi 18 años después de su salida. La noticia generó una fuerte expectativa entre seguidores antiguos y nuevos, quienes han seguido de cerca cada anuncio relacionado con esta nueva etapa.

Te puede interesar: Leire Martínez, exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’, asegura que “ya no pinta” en las decisiones del grupo