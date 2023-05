Amaia Montero reaparece con su ex tras estar alejada del público; este su estado de salud

Gonzalo Miró reveló si volveremos a ver a la cantante arriba de un escenario tras su crisis de salud mental.

Sin duda el estado de salud de Amaia Montero sigue dando de qué hablar y es que la cantante, de 46 años, hace unos meses fue ingresada en una clínica psiquiátrica, sin embargo, es poco lo que se conoce sobre su estado de salud desde que salió del nosocomio.

Ahora la exvocalista de La Oreja de Van Gogh sigue teniendo una bonita amistad con Gonzalo Miró, quienes publicaron en la en cuenta de Instagram, Amaia Montero una fotografía acompañada de la canción I’ll Be There For You de The Rembrandts.

En la imagen podemos ver a Amaia Montero posando con una gorra negra y mostrando una actitud muy relajada, por lo que su recuperación va viento en popa.

Amaia Montero estuvo unos meses en un nosocomio / Instagram: @amaiamonterooficial

Recordemos que el comentarista deportivo y la cantante tuvieron una relación entre 2009 y 2011, a pesar de su ruptura han mantenido una gran amistad.

Debido a está situación Gonzalo Miró reveló que pronto sus fanáticos volverán a ver su versión de Amaia Montero: “He hablado con ella y creo que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez; cada vez queda menos”.

Amaia Montero y Gonzalo Miró son grandes amigos / Instagram: @amaiamonterooficial

Gonzalo aseguró que el estado de salud de Amaia Montero sigue mejorando: “Yo creo que es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí poquito. No quiero ser yo el que ponga fecha porque no es mi trabajo, pero la veremos bien encima de un escenario”, dijo ante las cámaras de Europa Press.