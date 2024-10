Leire Martínez, exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’, asegura que “ya no pinta” en las decisiones del grupo

El pasado 14 de octubre, se dio a conocer que Leire Martínez ya no formaba parte de ‘La oreja de Van Gogh’. A través de un comunicado compartido en redes sociales, se dejó ver que la salida de la española se había dado en los mejores términos.

Si bien no se especificó el motivo, señalaron que esta decisión había sido “muy difícil” y dijeron estar muy agradecidos por los 17 años en los que Leire estuvo en la banda.

La Oreja de Van Gogh “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y ‘La oreja de Van Gogh’ seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”

Aunque el escrito sugiere que todo se dio de forma “pacífica”, Leire señaló que jamás se le avisó sobre la publicación del comunicado.

Leire Martínez más tajante que nunca sobre su salida de ‘La oreja de Van Gogh’

A una semana de que se anunciara su salida de la agrupación, Leire Martínez dio unas palabras para un medio español. En sus nuevas declaraciones, la artista admitió que aún no sabe lo que le depara el futuro, pero se siente optimista.

“No sé lo que haré. Si me conocéis lo mínimo, me gusta ser honesta conmigo misma y ahora no es el momento. No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros”, indicó.

Al cuestionarle sobre los rumores acerca del posible regreso de Amaia Montero a la banda, resaltó que, pese a no tener nada en contra de ella, no son cercanas. De igual forma, afirmó que ahora sus excompañeros toman las decisiones sobre lo que pasa en la agrupación, pues ella “ya no pinta” allí.

Leire Martínez “Yo a Amaia la respeto y la quiero, pero apenas tenemos relación. Si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. Ya está”

¿Qué ha dicho Amaia Montero sobre su posible regreso a ‘La oreja de Van Gogh’?

Tras la salida de Leire Martínez, se comenzó a especular que Amaia Montero podría regresar a ‘La oreja de Van Gogh’. Recordemos que Amaia Montero se salió de la banda en 2007, luego de 10 años de haber sido la vocalista.

Para muchos, Amaia fue clave para el éxito que obtuvo la agrupación en su momento, pues, con ella, se lanzaron sencillos como “Rosas” y “Cuídate”, canciones que son consideradas icónicas.

La cantante señaló en una entrevista que no tiene planeado regresar a la banda y pidió que no la involucraran en la salida de Leire Martínez.

“Este tema no tiene nada que ver conmigo. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. Esto es una locura, es una vehemencia ¿Yo he dicho o algún componente del grupo que yo iba a volver a La oreja? Se lo inventan y esto ya me ha comenzado a afectar”, apuntó.

