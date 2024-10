Hija de Lupillo Rivera sufre accidente

Abigail Rivera, la segunda de las cinco hijas de Lupillo Rivera sufrió un accidente en su negocio. La joven resultó con graves quemaduras en el rostro, ojos y manos.

Resulta que Abigail sufrió un accidente con la estufa que le dejó quemaduras de segundo grado. Todo sucedió el pasado sábado en el ‘Food truck casa camarón y sushi’, nombre de su negocio propio que atiende junto a su esposo en Long Beach, California.

Ella misma contó lo que pasó en medios locales y dijo que el accidente ocurrió cuando quiso prender la estufa: “Moví mi cara y apagué la estufa tan pronto como vi la explosión (el rostro) de mi papá es lo último que vi”, afirmó.

La hija de Lupillo sufrió un accidente / Telemundo

¿Qué le pasó a la hija de Lupillo Rivera?

La joven resultó con heridas en el rostro, ojos, manos y parte del cabello, lo que fue de gran sentido de alarma para ella. “Cuando vi el fuego lo apagué (me preguntaron) ‘¿puedes respirar?’”.

Aún afectada por el accidente, Abigail dio más detalles en sus redes sociales donde dijo que todo sucedió porque no dejó sus implementos en el orden que está acostumbrado a hacerlo, declarando que se apresuró.

“Estaba realmente asustada”, admitió en un video que ya se hizo viral y agregó: “Me quemé las pestañas y los párpados. Sentí que mi cara se estaba quemando”.

@abigaildreamss Thank you for everyone who sent their prayers…and spreading Gods love to me. I know he was with me, I literally was afraid to see my face because how bad it felt….im so grateful to be alive. I learned from my mistake. ♬ original sound - Abigail

¿Qué dijo Lupillo Rivera del accidente de su hija?

Según Abigail, su famoso papá ya está enterado de lo que le ocurrió y preocupado por su mejoría, le envió sueros mexicanos para que pudiera sanar su piel lo más pronto posible.

Este accidente ha sido un fuerte recordatorio para la joven en tener la oportunidad de seguir con bien en este mundo y cumplir su propósito en la vida, teniendo más perspectiva en cuanto al día a día.

Lupillo está al pendiente de su hija / Instagram

“Me desperté a las 3:00 AM esta mañana y no pude volver a dormirme. Lloré por todo lo que ha pasado, pero luego me levanté y me sentí agradecida. No tengo opción: debo ser fuerte por mi familia ellos me necesitan”, dijo en Instagram.

Y concluyó diciendo: “A pesar de lo que sufrí y de lo que me estoy recuperando, debo seguir adelante. Y más importantemente Dios me salvó. Me rescató. Debo seguir en la lucha por mi propósito. ¡Gracias, Dios!”.