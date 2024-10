Tras abrupta salida de La oreja de Van Gogh, Leire Martínez expone: “Yo no he firmado el comunicado”

Leire Martínez, quien se unió a ‘La oreja de Van Gogh’ como vocalista en 2008, rompió el silencio luego de un comunicado de la agrupación en el que se anunció que ella no formaría más parte de ellos luego de 17 años juntos.

En un mensaje difundido en la televisión, dejó a sus seguidores sorprendidos. La cantante informó que no ha firmado dicho comunicado y que, cuando se sienta lista, contará su versión de los hechos.

Tras la polémica generada por el comunicado, Leire Martínez se pronunció de manera indirecta, a través de una periodista con quien intercambió mensajes de texto. Según la información revelada por la periodista en el programa de televisión, Leire dejó claro que no fue parte de la divulgación del mensaje que hizo la banda de manera oficial.

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento no tengo mucho que decir”, fueron las palabras enviadas por Leire a la periodista, dejando claro que aún no está lista para dar una declaración formal sobre su salida.

Las palabras de Leire han generado aún más incertidumbre entre los fans, quienes ahora se preguntan si esta respuesta implica una contradicción con lo comunicado por ‘La oreja de Van Gogh’, o si la situación detrás de su salida es más compleja de lo que se ha hecho público hasta ahora.

Leire Martínez se unió a ‘La oreja de Van Gogh’ en 2008, luego de la salida de Amaia Montero. Desde entonces, la cantante se ha enfrentado a constantes comparaciones con su antecesora, algo que pudo haber influido en su dinámica dentro del grupo. La banda había alcanzado una enorme popularidad con Amaia, lo que significó un desafío para Leire, que tuvo que ganarse el cariño del público mientras lidiaba con expectativas difíciles de cumplir. No obstante, Leire lo hizo de la mejor manera y muchos fans la llegaron a querer mucho.

La polémica y posible nueva rivalidad entre las ahora exvocalistas de la banda sucedió desde hace unos meses cuando Amaia reapareció en los escenarios para interpretar de nuevo algunos temas que hizo famosos como vocalista de ‘La oreja de Van Gogh’, incluso participando al lado de Karol G.

Amaia Montero reacciona a la salida de Leire Martínez de La oreja de Van Gogh

Por si fuera poco, en medio de la polémica, Amaia reaccionó a la decisión de su agrupación a través de los memes que comenzaron a surgir en redes sociales.

Montero reaccionó con un emoji de risa y un corazón a una publicación que decía: “Amaia, calienta que entras”, haciendo referencia a que debía prepararse para regresar a la agrupación.

Amaia borró su reacción momentos después / Twitter

Algunos fans no tomaron con gracia la respuesta de Amaia y comenzaron a decir que fue “de mal gusto”, por lo que la cantante borró su comentario aunque miles de personas ya le habían tomado una captura de pantalla.

Despiden a Leire Martínez de La oreja de Van Gogh

La publicación de la banda que sorprendió a miles de fans, indicaba que después de 17 años de colaboración, tanto el grupo como Leire Martínez habían decidido seguir caminos separados.

El comunicado hablaba de “profundas conversaciones” y “reflexiones” que llevaron a esta decisión, mencionando que las diferencias en la forma de vivir la dinámica del grupo fueron la razón principal para la separación.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, se leyó.

