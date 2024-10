Adrián Marcelo: Ventilan su oscura estrategia contra Gala y Arath para llegar a la final de LCDLFMX

René Franco compartió detalles exclusivos sobre la presunta estrategia que Adrián Marcelo había planeado para llegar a la final de ‘La casa de los famosos México’. Según el conductor, el polémico influencer tenía la intención de provocar a sus compañeros, Arath de la Torre y Gala Montes, para que lo g0lp3.aran, buscando que fueran expulsados y, de esta manera, asegurar su lugar en la competencia hasta el final.

René supo esto porque lo entrevistó para su canal de YouTube, misma que no ha podido ver la luz supuestamente porque Adrián “la congeló”. Sin embargo, en una conversación con ‘Chisme no like’, el panelista del reality comentó que la charla con el polémico exparticipante fue reveladora y llena de detalles inéditos sobre sus intenciones en el programa.

Entre las revelaciones se encuentra precisamente que una de las estrategias más sorprendentes de Adrián Marcelo incluía el llevar a sus compañeros al límite para provocar una confrontación física.

Adrián y Gala tuvieron fuertes discusiones en el reality / Twitter

“Platicamos de todas y mira el resumen que he dado y que puedo decir es que la estrategia de Adrián Marcelo me la comentó y al final queda claro. Su estrategia era que Arath y Gala lo g0lpe4ran para que los sacara de la casa y él se quedara. Ahí está la entrevista... ‘se trataba de llevarlos a tal nivel de que me soltaran un puñetazo y se fueran y yo me metiera a la final’“, contó René Franco sobre lo que le confesó Adrián.

Las reglas de ‘La casa de los famosos México’ no permiten confrontamientos físicos

El periodista explicó que dentro del confinamiento en el reality, las tensiones y las emociones se acumulan como en una “olla de presión”, lo que hace fácil que los participantes se desborden y lleguen a la vi0l3ncia física. Sin embargo, recordó que una de las reglas fundamentales del reality es la prohibición de cualquier tipo de agr3sión física, ya que esta podría llevar a una expulsión inmediata, lo cual era precisamente el objetivo de Adrián Marcelo.

René Franco también mencionó que, de acuerdo con lo que él había observado, Arath de la Torre debía haber salido de la competencia antes que otros participantes. Según el periodista, Arath había pedido “esquina”, lo que indicaba que no estaba dispuesto a continuar en el mismo nivel de confrontación que otros concursantes como Gala Montes o Mario Bezares, por lo que considera que él era quien debía salir y no Adrián Marcelo.

“Tendrían que haber sacado a Arath de la Torre y dejar que Adrián Marcelo se confrontara con Gala y Mario solo, por una sola razón, Arath pidió esquina, cuando a la siguiente semana si no te calmas es porque no puedes, esencialmente Arath debió de salir”, explicó Franco.

A pesar de sus intentos por llegar a la final mediante esta estrategia arriesgada, Adrián Marcelo no logró completar su participación en el reality y decidió abandonarlo tras una pelea con Gala Montes.

La segunda temporada de La casa de los famosos México llegó a su fin el 29 de septiembre, coronando a Mario Bezares como el ganador y llevándose a casa 4 millones de pesos.

