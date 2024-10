Salen a la luz detalles de la entrevista de Adrián Marcelo con René Franco ¿Se descartará?

El periodista y conductor René Franco usó su cuenta de Instagram para compartir pequeños fragmentos de la entrevista que realizó hace unos días al regiomontano Adrián Marcelo. Aunque ambos ya se reunieron para la esperada charla, el material no ha salido a la luz de manera oficial, lo que ha generado especulaciones en redes sociales.

El encuentro tuvo lugar el domingo 6 de octubre en Monterrey, donde Franco visitó a Marcelo para realizar esta entrevista exclusiva. Aunque se había anunciado que el video sería publicado el viernes 11 de octubre en el canal de YouTube La taquilla, la entrevista no fue subida, lo que incrementó el misterio sobre su destino.

René Franco explicó que existe un acuerdo entre las partes sobre cuándo será el estreno del material, vinculado al reestreno de algunos proyectos de Adrián Marcelo: “Ya apareció en un pódcast, pero faltaría al menos otro”, comentó el periodista, sugiriendo que la publicación podría estar ligada al cronograma personal del comediante.

¿Se cancelará la entrevista de René Franco con Adrián Marcelo?

La incertidumbre sobre la publicación de la entrevista aumentó después de un posteo de René Franco en X (antes Twitter) el fin de semana pasado.

En su publicación, Franco insinuó que la entrevista podría no salir al aire, afirmando: “Si la entrevista no saliera, se convertiría en leyenda”, lo que ha desatado rumores de una posible cancelación.

Esta afirmación ha dado pie a que seguidores en redes sociales especulen que el contenido podría ser perjudicial para la imagen de Adrián Marcelo, por lo que su equipo habría intervenido para editar la charla en su favor. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de esta teoría.

Internautas afirman que René Franco solo deja ver su misoginia al “defender” a Arath de la Torre. / Clasos

René Franco tranquiliza a los seguidores, la entrevista sí saldrá a la luz

Pese a la incertidumbre, René Franco utilizó su cuenta de Instagram el lunes 14 de octubre para tranquilizar a los seguidores, publicando fragmentos de la entrevista con Adrián Marcelo y asegurando que la charla completa será lanzada próximamente, aunque aún no hay una fecha definida.

“¡Amigos, esto se puso re bueno! Entrevista completa con Adrián Marcelo próximamente. Sigue las redes de @lataquillamx”, escribió René Franco en la publicación, lo que generó aún más expectativa entre los usuarios.

Declaraciones explosivas de Adrián Marcelo: “Yo quise jugar un villano”

En los fragmentos compartidos por René Franco, Adrián Marcelo dejó ver algunas de sus opiniones y experiencias más controversiales, dejando claro que su paso por la televisión y el reality show en el que participó no estuvo exento de polémicas.

“Yo quise jugar un villano y este no es un discurso de ‘ah, lo voy a preparar porque así me fue. Entonces esta es mi narrativa’”, comentó Marcelo, explicando que su enfoque era disruptivo desde el principio.

“Yo lo dije claramente, se lo dije a Slobotzky en un pódcast antes: si yo entrara a un proyecto así, me dedicaría a ver el mundo arder”, agregó.

Sobre su experiencia en el reality, Adrián Marcelo lanzó un comentario que generó revuelo: “¿Qué hubiera sentido cuando, ya estando en el reality, a tus compañeros religiosamente, a las 9 de la mañana, 5 de la tarde y 10 de la noche, les hablan para darles su medicina, y a ti te terminan racionando de forma ridícula lo que habías negociado para entrar?”, expresó.

¿Adrián Marcelo hizo amigos dentro de ‘La casa de los famosos México?

En otro fragmento de la entrevista, René Franco le preguntó a Adrián Marcelo si cree haber formado alguna amistad durante su participación en el reality show, a lo que el regiomontano respondió con sinceridad.

“La realidad es que Mario y yo nunca hemos sido amigos”, confesó Adrián, refiriéndose a uno de los concursantes con quienes convivió durante la competencia.

Además, agregó: “Mi cuarto también es mi peor enemigo. Al final de cuentas, también después me pongo a pensar si es por votos que te quedas”.

Uno de los momentos más personales de la entrevista sería, por lo poco que se puede ver, cuando Marcelo compartió que su familia se vio involucrada en situaciones que él no pidió: “Tengo una death note (aviso de muerte), mi querido René, que acumulé. También mi familia, lamentablemente, no pidió entrar en esto y cuando yo salgo, está involucrada, y yo no pedí eso”, declaró, mostrando el impacto emocional de su experiencia.

Finalmente, uno de los temas que ha generado mayor interés es el conflicto que Adrián Marcelo ha tenido con Arath de la Torre. En la entrevista, René Franco le preguntó si estaba “blofeando” con lo que decía saber sobre Arath, a lo que Adrián Marcelo respondió sin dudar: “Porque yo le iba a seguir, y venía lo peor. Si se asustaron con lo que yo dije a Arath, venía todavía a mucho mayor volumen”.

René Franco asegura que el material verá la luz en algún momento. La audiencia espera con ansias el estreno completo de esta explosiva conversación.