¿Se burla de Adrián Marcelo? Gala Montes celebra ser tendencia en redes tras polémico mensaje del influencer

Adrián Marcelo y Gala Montes vuelven a estar en medio de la controversia. En esta ocasión, el regiomontano lanzó una fuerte advertencia en contra de la actriz, luego de que esta lo acusara de estar “obsesionado con ella”.

A través de redes sociales, la protagonista de ‘Vivir de amor’ publicó un meme de la película ‘Chicas pesadas’, junto al siguiente mensaje: “¿Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo?”. Si bien no mencionó nombres, muchos aseguraron que se refería al regiomontano, pues, en su último video, habló de ella y cuestionó su salud mental.

En respuesta, Adrián compartió un contundente mensaje asegurando que la joven también lo atacó en diversas ocasiones y le recomendó que “mejor lo bloqueara”, pues seguiría despotricando en su contra.

Adrián Marcelo “Acá, no hay una ‘Jefa’ que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Aca afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulg.4r que eres cada que se me antoje. Bloquea todo lo que tenga qué ver conmigo porque lo que no gané lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de c4.g4da”

Esta “guerra de declaraciones” causaron mucho revuelo en redes sociales. Tan solo en X (antes Twitter) se volvieron tendencia los hashtags #Galatupatrona y #Adriánmarcelo.

Gala Montes celebra ser tendencia en redes sociales

Si bien Adrián no se ha pronunciado sobre su popularidad en X, Gala utilizó su cuenta de Instagram para celebrar este hecho. En las últimas horas, la joven ha compartido historias donde le agradece al público por el apoyo.

También ha reposteado mensajes de algunos seguidores, quienes aseguran que Adrián Marcelo sí está “obsesionado” con ella.

“Mientras otros lloran y buscan la atención de @galamontes, ella está brillando sin necesidad de mencionar a personas irrelevantes e inservibles. Te amamos Gala. Tú siempre triunfando”, se lee en uno de los post.

Para muchos, los mensajes de Gala son una manera de “burlarse” de Adrián Marcelo, a quien recientemente le eliminaron la cuenta de Instagram. Si bien no se sabe el motivo de esto, algunos intuyen que se debe a las declaraciones que hizo hace poco en contra de Gala y Arath.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre Gala Montes y Arath de la Torre?

En un video reciente junto a Iván ‘la Mole’, el regiomontano abordó las críticas que recibió por supuestamente meterse con la salud mental de Gala Montes. Recordemos que, en su momento, la joven le dijo que estaba diagnosticada con depresión, pese a que, hace poco, dijo que solo estaba “cansada” dentro de ‘LCDLFMX’.

“Me dicen ‘es que estás atacando a alguien, usando su salud mental’... y pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y hoy creo que el tiempo me da la razón, sus mismas palabras son que no estaba deprimida”, indicó.

Por otra parte, afirmó que Arath de la Torre es alguien “que no tiene ni estructura para estar en un programa de revista, no tiene ni un criterio, ni una forma de pensar”, afirmando que, tanto el conductor como la actriz, son solo “títeres de la industria”.

