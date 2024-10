Karime Pindter revela los roces que tuvo con Ricardo Peralta y Gomita en La casa de los famosos México

Aunque La casa de los famosos México terminó hace varias semanas, las controversias entre sus participantes continúan alimentando titulares.

En esta ocasión, Karime Pindter, una de las finalistas del reality, reveló su decepción hacia Ricardo Peralta y Gomita durante su participación en el podcast de su amigo Alfredo Cantú, conocido como “Un tal Alfredo”.

En dicha charla, la exintegrante de Acapulco shore habló abiertamente sobre las “traiciones” que vivió en el show, y señaló directamente a Peralta y Gomita.

Durante el pódcast, Cantú abordó el tema de los conflictos entre Karime y sus compañeros, especialmente con Ricardo y Gomita, quienes, según la influencer, cambiaron de actitud drásticamente durante el programa. Esto sorprendió a muchos, ya que los tres compartían un historial de amistad fuera de las cámaras.

Karime Pindter podría estar en la casa de los famosos / Instagram

Karime Pindter explota contra Ricardo Peralta

Uno de los puntos más destacados de la conversación fue la manera como Karime se refirió a Ricardo Peralta, con quien había trabajado en varias ocasiones antes del reality.

“Me puse triste porque Ricardo no es mi amigo de piquete de ombligo, pero en todos los eventos era: ‘Hola, cómo estás’. Yo pensé que éramos amigos y como amigas normales”, comentó Pindter, visiblemente afectada por la actitud de Peralta.

Incluso relató una incómoda reunión antes de entrar a La casa de los famosos México: “Desayunamos, fue un desayuno muy raro. Lo sentí muy raro”, agregó.

El cambio de actitud de Peralta dentro del programa no solo sorprendió a Karime, sino que también generó incomodidad entre los seguidores del show. Después de su salida, Ricardo Peralta culpó al equipo de Karime de hacer una campaña de desprestigio en su contra, lo que intensificó las tensiones entre ambos.

Ricardo Peralta / Instagram: @torpecillo

Karime revela que sintió una gran traición de Gomita

Además de sus problemas con Ricardo, Karime también habló sobre su relación con Gomita, otra de las participantes más polémicas de La casa de los famosos México. Pindter compartió que consideraba a Gomita como una amiga cercana, ya que ambas tenían amistades en común y solían convivir en diferentes eventos. Sin embargo, la realidad fue diferente.

“Yo pensé que era mi amiga. Yo creo que ellos hicieron sus planes antes o no sé por qué me abrieron raro”, expresó Karime al respecto. La influencer también confesó el dolor que sintió cuando escuchó a alguien gritarle desde el exterior de la casa: “Gomita te odia”. Karime admitió que esas palabras la afectaron profundamente: “Me dolió un chi…".

Además, Pindter reveló que su amigo Jawy, con quien tiene una relación muy cercana, ya le había advertido sobre Gomita: “Jawy me lo advirtió. Es mi mejor amigo, mi superhéroe, y me dijo: ‘Acabo de hacer el Hotel de los famosos con Gomita, aguas, porque es tal y tal’”.

La madre de Karime también compartía esa desconfianza, según la influencer: “Mi mamá también me dijo: ‘Kari, no confío en Gomita. Siento que no tira buena onda, te lo juro sin haber existido el proyecto de La casa de los famosos México'”.

Gomita posa con una mano en la cabeza / Instagram: @gomitaoficial123

El silencio de Ricardo y Gomita

Hasta el momento, ni Ricardo Peralta ni Gomita han hecho comentarios públicos sobre las declaraciones de Karime Pindter. Sin embargo, estas revelaciones han generado un gran interés entre los seguidores del reality, quienes esperan conocer las reacciones de los implicados.

Karime ha dejado claro que las heridas emocionales que sufrió dentro de La casa de los famosos México aún no han sanado por completo, y es probable que estas tensiones sigan dando de qué hablar en los próximos días.