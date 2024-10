Ilse de Flans en shock por polémica decisión de su hijo mayor ¡Fue un gran impacto para ella!

Ilse Olivo vive un gran momento profesional con el nuevo show que hacen Flans y Pandora. Sin embargo, en el plano personal no la pasa tan bien, ya que su hijo mayor, Yann, quien es apodado ‘Lobito’, le dio hace unos días dolores de cabeza.

Él es un reconocido influencer y fue miembro del equipo nacional de hockey y de rugby, además de que es un atleta de parkour profesional. También se ha hecho popular por su participación en realities como Guerreros y Exatlón México.

Lee: ¿Conductora de ‘Venga la alegría’ sufre malos tratos por parte de sus compañeros? VIDEO

Madre e hijo siempre han sido incondicionales. Ahora, para Ilse fue una sorpresa que Yann tomara esa decisión / IG: @ilsemariaolivio / @yannlobito_airmov / @lilian_durag

Ilse tuvo un gran disgusto por la decisión de su hijo, Yann

Al respecto, un amigo de la cantante nos dijo: “Ilse se lleva de maravilla con sus dos hijos, Yann y Luc, y tiene una gran comunicación con ellos. Son jóvenes responsables, talentosos y guapos, pero no se imaginaba que Yann iba a abrir una cuenta en una plataforma de contenido especial”.

¿Yann no le consultó a llse? “No se lo comentó ya que había abierto la cuenta. Está en su derecho. Es un adulto de 29 años y no tiene por qué consultarle sus decisiones a su mamá. Pero al tratarse de algo tan atrevido, sí le causó mucho impacto a ella”.

“Ilse es de mentalidad muy abierta y siempre crió a sus hijos con libertad total. Saber eso a Ilse sí la shockeó".

¿Entonces lise no está de acuerdo? “No. Tuvieron un disgusto cuando ella se lo manifestó, pero él le dijo que lo seguiría haciendo. Y no le queda de otra a Ilse que apechugar. Antes se ponía como pavorreal cuando las chicas en la calle le gritaban: ‘Suegra’. Ahora, si alguien le comenta algo, prefiere cambiar el tema. Ella creció con otra manera de pensar y, aunque es muy libre, y lo puede comprender, sabe que otras personas más adultas lo ven de manera distinta y que siempre habrá críticas”.

Checa: Adrián Marcelo insulta a Nicola Porcella en su nuevo video de YouTube: ¿Le mandó una advertencia?

A Yann lo hemos visto en realities como Guerreros y Exatlón. Es un reconocido influencer y miembro del equipo nacional de hockey y de rugby / IG: @ilsemariaolivio / @yannlobito_airmov / @lilian_durag

Yann tiene el apoyo de su novia, Lilian Durán

¿Se dejaron de hablar por ello? “No. Aunque sí pegó el grito en el cielo. Ise jamás se perdería de estar con su hijo por algo como esto. No está de acuerdo. No son sus valores. Se lo manifestó y es algo que la tiene muy impactada. Pero lo ama con todo su corazón y no se pelearía con él. Y mucho menos va a aceptar públicamente este disgusto entre ellos. Seguramente va a negarlo. Jamás desacreditaría ante las cámaras a su hijo, pero esto es lo que realmente ocurrió en el entorno familiar y que los tiene muy asombrados”

Finalmente, nos contaron que Yann tiene el apoyo completo de su novia: “Lleva ya varios meses con la muy guapa modelo de fitness e influencer Lilian Durán. Lo comprende y se apoyan mutuamente en sus decisiones”.

Te puede interesar: Adrián Marcelo se va de México tras su escandaloso paso por LCDLFMX y constantes peleas con Gala Montes

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.