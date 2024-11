Ra Colmenero lanza nueva versión de “Las mil y una noches” y se une a “Doctora Lucía: Un don extraordinario”

El actor y cantante mexicano Ra Colmenero, conocido por sus papeles en “El señor de los cielos” y “Señora acero”, no para de trabajar. Ahora, ha lanzado una nueva versión de la icónica canción “Las mil y una noches”, disponible en plataformas digitales desde el pasado 14 de noviembre.

Al respecto, contó a TVNotas: “Yo empecé mi carrera artística a los 16 años en ‘La guerra de los 80’s’ con Matute. Fue una experiencia increíble que me enseñó a trabajar bajo presión y a conectar con el público. Siempre tuve una pasión por la música, pero fue hasta que trabajé en la serie ‘Mones’ de Televisa que me di cuenta de que era el momento de combinar mi amor por la música y la actuación”.

Una versión audaz y moderna del clásico que interpretara Flans

El enfoque de esta nueva versión de “Las mil y una noches” es audaz, una mezcla de bachata electrónica que busca atraer a un público más amplio. Sobre esto, señaló: “Decidí hacerla en versión bachata electrónica para darle un giro fresco y moderno”. Con esta fusión, Colmenero no solo rinde homenaje a la esencia de la canción original, sino que también la actualiza para los oyentes contemporáneos, buscando que la música resuene en un nuevo contexto.

Ra Colmenares, actor y cantante / Damián Suárez / Cortesía del artista

Ra nos dijo qué lo motivó: “Esa canción es un gran reto porque la conocen todas las personas y siempre va a existir la comparación. Además, aunque no es una canción precisamente de mujeres, siempre la han cantado chavas y es la primera vez que es interpretada por un hombre”.

Sobre la posibilidad de colaborar con Flans, señaló: “Sueño con que ellas quisieran unirse de alguna manera al proyecto, ya sea una colaboración, otra versión, invitarlas al vídeo, cantarla juntos en un escenario. Me encantaría que formaran parte”.

La idea de Ra Colmenero es ir sacando covers reversionados para lanzar un EP y, más adelante, crear canciones propias.

Su papel en “Doctora Lucía: Un don extraordinario”

Por otra parte, Ra se unió recientemente a la segunda temporada de “Doctora Lucía: Un don extraordinario”. En esta nueva temporada, interpreta al paramédico Charly, un villano del que Ra nos dijo: “Charly es un paramédico que se ve obligado a robar para sobrevivir. A pesar de que reconoce que sus acciones no son correctas, se siente atrapado en una situación donde no ve otra opción. Esta complejidad me permite crear un personaje más creíble, divertido y empático”.

Ra Colmenares interpreta a Charly en ‘Doctora Lucía: un don extraordinario’ / Cortesía del artista

Añadió: “En mi enfoque para interpretar villanos, siempre busco humanizarlos. Me interesa explorar las motivaciones detrás de sus acciones, ya que ninguno de ellos es inherentemente malo. En realidad, muchos de ellos creen que sus acciones son justificadas dentro de su contexto social o personal”.

Y nos comentó: “Fue muy divertido estar en este proyecto, ni lo sentí como trabajo. Cuando me dieron la noticia de que me habían elegido para este personaje, justamente era mi cumpleaños y fue el mejor regalo que pude haber tenido. Me tocó trabajar sobre todo con Ana Layevska, José Carlos Femat, Marimar Vega y es una delicia estar al lado de ellos”.

