Nueva serie de Sony “Sangre llama sangre” en Claro Video; Lily Morett es protagonista

El pasado 15 de octubre se estrenó en Claro Video la nueva serie de Sony Pictures México, ´Sangre llama sangre´, que ha tenido una gran recepción del público y que cuenta con las actuaciones de Adriana Paz, Cecilia Toussaint y Roberto Duarte.

En el elenco, una de las protagonistas es la actriz Lily Morett, quien de niña fue una estrella infantil con la exitosa serie española ´Los protegidos´ que batió los récords de audiencia en ese país.

Fue todo un ídolo en su país

Al respecto Lily nos contó: “Yo tenía fans hasta en Rusia. Toda la gente me paraba en la calle. Me llevaban regalos a las premieres. Fue una locura. Después la transición de niña a joven adulta fue dura y me mudé a México donde he comenzado desde cero”.

Lily pensó que no se quedaría en este proyecto

En cuanto a su participación en esta serie, nos dijo: “Es una historia llena de terror, tensión, suspenso, de secretos familiares. Yo llegué a este proyecto como cualquier otro casting. Yo no tenía muchas expectativas. Pensé que no me iba a quedar, pero mandé el vídeo y les gustó mucho mi trabajo”.

Sobre su personaje Mía señaló a TVNotas: “Es la rarita del pueblo. Tiene una naturaleza extraña. Le gustan los bichos. Le cuesta trabajo socializar. Es una chica muy débil, retraída, tímida”.

Quedó encantada de trabajar con Cecilia Toussaint

Y en cuanto a sus compañeros de reparto mexicanos, nos comentó: “Cecilia Toussaint para mí es una estrella en todos los sentidos. Aprendí mucho de verla trabajar. Ojalá haya una segunda temporada de la serie y pueda trabajar más con ella. Además de gran actriz, es un extraordinario ser humano”.

