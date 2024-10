Yordi Rosado revela haber contactado a su madre desde el más allá

Durante uno de los recientes episodios de Noche con Yordi, transmitido por Unicalbe, el popular conductor Yordi Rosado sorprendió a su audiencia al relatar un acontecimiento paranormal que vivió hace algunos años.

En compañía de un grupo conocido como “La sociedad de las peesadillas”, expertos en fenómenos sobrenaturales, Yordi compartió cómo logró, según su testimonio, comunicarse con su madre fallecida utilizando una spirit box, un dispositivo que capta frecuencias y permite escuchar voces del más allá.

“Es una cajita que emite ondas de radio, tú la vas a encender y se cree que tanto el ruido blanco como las frecuencias de radio permiten la entrada de voces del más allá", explicó Yordi, refiriéndose a la función de la spirit box, un aparato clave en los estudios paranormales.

El uso de una spirit box para contactar con el más allá

Rosado explicó que, durante la experiencia, escuchó un sonido que le trajo recuerdos de su pasado: el ladrido de su perra fallecida. Este fue uno de los momentos más impactantes para él, pues asegura que fue la clave que lo hizo creer que estaba contactando con su madre desde el más allá.

“En una grabación escuchamos un ladrido mientras tratábamos de comunicarnos con mi mamá", relató Yordi.

“La energía me respondió claramente: ‘Shandar’, que era mi perra fallecida hace 25 años. Fue imposible que alguien supiera ese detalle de mi vida. Ahí fue cuando me di cuenta de que lo que me estaban diciendo era real”, confesó.

El conductor expresó que, aunque siempre ha sido escéptico y un tanto temeroso respecto a los fenómenos paranormales, esta experiencia le cambió su perspectiva, mostrándole que algo inexplicable había ocurrido.

“Es muy difícil creer estas cosas a la primera, pero yo ya lo he experimentado en persona y puedo decir que estas cosas funcionan”, afirmó Rosado.

Yordi confirma la veracidad de su contacto paranormal

Para Yordi, este evento no solo fue una demostración del poder de la spirit box, sino una experiencia que lo hizo reflexionar profundamente sobre la posibilidad de que los seres queridos fallecidos puedan establecer contacto desde el más allá. También subrayó que el éxito de este tipo de comunicación no depende solo del aparato, sino de las personas que lo manejan y del contexto en el que se utilice.

“Esto no solo se trata de tener el aparatito; se trata de quién está detrás, dónde estás y quién está generando que el aparato pueda funcionar”, mencionó, haciendo hincapié en la importancia de trabajar con expertos en el tema para que los resultados sean auténticos.

Con este impactante relato, Yordi Rosado dejó claro que, aunque le costó creer en estos fenómenos al principio, su propia vivencia lo ha hecho cambiar de opinión, confirmando que “estas cosas son reales”.

