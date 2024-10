Shakira responde a declaraciones de Piqué sobre su separación y hace advertencia al respecto

Gerard Piqué revivió el interés en su ruptura amorosa de Shakira, tras recientes declaraciones del exfutbolista en el programa ‘CNN Café’. Durante su aparición el pasado 18 de octubre, Piqué comentó que se siente “tranquilo” luego de la controversia que atravesó respecto a su ruptura con la colombiana.

Sin mencionar directamente a Shakira, afirmó: “La verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, dijo, dando a entender que hay aspectos de su historia que no han sido bien representados en esta historia.

Pese a esto, Piqué no ha dado a conocer ninguna versión de su parte y prefiere que la narrativa continúe como está, por lo que él actualmente sigue feliz con su novia, Clara Chía Martí, con quien supuestamente le fue infiel a Shakira cuando se supone que seguían juntos.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

En contraste, a estas declaraciones, Shakira ha tomado un enfoque más abierto y reflexivo en sus propias palabras. Y es que en una entrevista reciente, la artista se sinceró sobre los retos emocionales que ha enfrentado desde la separación.

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum”, contó, refiriéndose a su trabajo en ‘Las mujeres ya no lloran’. Este material por cierto, incluye éxitos como ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ y ‘Te felicito’, otros de los temas en los que la colombiana ha plasmado sus experiencias y sentimientos relacionados con la ruptura del padre de sus hijos.

En este sentido, la cantante quien es conocida por su habilidad para convertir sus vivencias en música, admitió que su proceso de duelo comenzó efectivamente solo al escribir a pesar de que se había dado tiempo para asimilar la separación de otras maneras. “Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, explicó. Además, con estas canciones también ayuda a su vez a otras personas a sanar de sus propias vivencias.

En su relato, Shakira también hizo énfasis en la desconfianza que le dejó su relación con Piqué. “El amor de pareja me defraudó. Afectó mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro”, afirmó.

Shakira y Piqué siguen hablando de su ruptura / Instagram: @3gerardpique / @shakira

Y advirtió que seguirá sacando canciones al respecto: “El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará unos álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”.

No obstante, Shakira no se cierra al amor de pareja, “No puedo decir que soy una escéptica absoluta…. Existe, pero para un grupo selecto de gente”.

Y agregó que no todos tienen acceso a ella luego de esta desilusión: “Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”.

Mientras tanto, Shakira continúa con su vida en Miami, enfocándose en sus hijos, incluso por encima de su carrera: “Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre: intentar que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos”, finalizó.

