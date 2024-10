Gerard Piqué desmiente la versión de Shakira sobre su ruptura ¿La barranquillera mintió?

La relación entre Shakira y Gerard Piqué no solo fue una de las más populares de la industria, sino que también se consolidó como una de las más escandalosas después de su ruptura en 2022.

Recordemos que la colombiana y el exfutbolista anunciaron su separación en junio de 2022, tras más de 11 años de relación. La pareja comenzó su romance en 2011, luego de conocerse durante el rodaje del videoclip de Shakira para la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, ‘Waka, waka’, en el que Piqué participó como parte de la selección española.

A lo largo de su relación, la pareja tuvo dos hijos. No obstante, la noticia de su ruptura generó un gran impacto. Aunque no ofrecieron muchos detalles sobre los motivos, se mencionaron diferencias irreconciliables.

Pique / Instagram: @SabiasQue_C_Pop

Shakira lanza indirectas a Gerard Piqué en sus canciones

Antes de anunciar su separación, Shakira lanzó el tema ‘Te felicito’ junto a Rauw Alejandro. En esta canción, la cantante dio a entender que fue “traicionada”, así como expresó algunas referencias de su romance fallido con el padre de sus hijos. Por esta razón, sus seguidores indicaron que la colombiana terminó su relación por una infidelidad.

Más tarde, Gerard Piqué oficializó su noviazgo con Clara Chía Martí, quien fue señalada como la tercera en discordia en la relación de la barranquillera y el exfutbolista.

Piqué sorprendió a sus seguidores con una nueva selfie junto a su novia Clara Chía Martí. / Instagram:@3gerardpique

Lo anterior fue reforzado con la contundente tiradera de Shakira junto a Bizarrap, ‘Music sessions, vol. 53’. En esta canción, la artista expuso lo mal que la pasó por su ruptura. Incluso, dejó mal parada a la nueva novia de Piqué: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena”, se escucha en el tema.

Por su parte, la prensa local reveló detalles de que Piqué sí habría engañado a Shakira. Según dijeron, conoció a Clara Chía en la empresa de la que es dueño y comenzaron una relación a espaldas de la colombiana.

Shakira Miami / Instagram: @shakira

Nuevo comienzo: Shakira se muda a Miami con sus hijos

Después de este escándalo, Gerard Piqué y Clara Chía se volvieron objeto de críticas en redes sociales. La mayoría repudiaba su relación de pareja y cada que se presentaban a un evento público los abucheaban o cantaban la canción de Shakira con Bizarrap.

Eso no es todo, Shakira también decidió iniciar de cero. Se mudó con sus hijos a Miami, Florida. Aseguró que esta decisión la tomó a raíz de toda la controversia y el hostigamiento de la prensa en España. A partir de esa decisión solo ha cosechado muchos más éxitos en su carrera musical.

Shakira denunciará a la Fiscalía / Redes sociales

Gerard Piqué rompe el silencio sobre la ruptura con Shakira

En diversas ocasiones, Gerard se ha mesurado con respecto a los motivos de la separación de la madre de sus hijos. En esta ocasión, habló como nunca de lo que se dijo de su ruptura. ¡Aseguró que todo está alejado de la realidad!

En una reciente entrevista para CNN, Piqué habría lanzado una indirecta a su ex. Puntualizó que “lo que se ha contado no ha sido de la manera en la que pasó”. Sin embargo, él sentenció que está contento con que sus seres queridos conozcan la persona que en verdad es.

Gerard Piqué / Facebook: Gerard Piqué

“La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido (…) Lo mejor es que esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”. Gerard Piqué

Agregó: “Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión”.

Sin embargo, en redes sociales, pidieron a Piqué no querer manchar el nombre de Shakira tachándola de “mentirosa”. No obstante, la barranquillera no ha reaccionado a estas declaraciones.

Así lo dijo Gerard Piqué: