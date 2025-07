Irán Castillo, a 10 años de su secuestro, ya perdonó a sus captores: “Hay que comprender”

Irán Castillo goza de una estabilidad familiar con su pareja, Pepe Ramos, y sus 2 hijos. En lo profesional se acaba de estrenar en TV abierta la serie “Juegos interrumpidos” Además, canta en un concepto que ella llama música sanadora.

Sobre la serie, que habla sobre la trata de niños, Irán nos compartió lo emocionada que se encuentra de haber participado en este proyecto: “Estuve muy contenta con mi personaje, ‘Melissa’. Ayudaa las mamás y a la policía con la desaparición de menores. Siento que tiene mucha similitud conmigo, ya que también soy una mujer empática con el sufrimiento de los demás. Además, soy madre. A mí me pega ese tema de una manera que se me parte el alma”.

“Al ver la serie, he llorado mucho. Me ha conmovido bastante nada más de ver a los niños llorar. Digo: ‘Ay, no’. Sé que es ficción, pero haces la reflexión de que eso pasa en el mundo y es muy fuerte. Yo estoy al pendiente todo el tiempo de mis hijos, de dónde están.Uno tiene que cuidar a dónde va uno, toda la atención ahí”.

¿Cómo fue el secuestro de Irán Castillo?

En 2015, Irán vivió una terrible experiencia cuando fue secuestrada por 3 días. Una noche mientras manejaba al sur de la CDMX, un carro chocó su camioneta por detrás. Cuando bajó para llamar al seguro, sintió una pistola y la subieron a la parte trasera. La llevaron con la cabeza hacia abajo. Ella les rogaba que la dejaran ir y les daba lo que quisieran. La llevaron a una casa de seguridad en Chalco, donde la metieron en un cuarto, descubrieron su identidad y comenzaron las negociaciones para conseguir su libertad. Gloria Trevi fue una de las personas que ayudó a pagar el rescate.

A 10 años de este lamentable suceso, Irán señaló: “Obviamente puedo reflexionar sobre lo que pasé y lo que sentí. Imagínate un niño, porque muchas veces a ellos también los tienen secuestrados o los ponen en una casa hogar, luego, luego. Todo ese proceso y trayecto también ha de ser muy fuerte para ellos. Entonces, sí me conecto con eso. Me da mucho sentimiento”.

Sorprendentemente, la actriz nos contó que tras su secuestro no tomó terapia: “Llevo un tiempo que trabajo internamente. He hecho procesos de autoconocimiento, ver qué sientes. Sobre todo, sacar las emociones. Cuando uno pasa por una situación complicada, el chiste es liberarlo y ya llega otra etapa de su vida”.

“Uno se debe conectar con lo que siente. Todo el tiempo estamos en el día a día muy ocupados. No nos damos tiempo de sentarnos y meditar tantito”.

Sobre si ya perdonó a sus secuestradores, nos asombró su respuesta: “Sí, claro que sí”. Nos contó cómo lo consiguió:

“Entendiéndolos y poniéndome en sus zapatos. La gente que hace lo que hace no es nadamás porque sí, sino porque tiene una historia desde la infancia también detrás. No sabemos las historias de estas personas. Son cosas bien fuertes, de mucho sufrimiento, de dolor. Hay veces que ni siquiera les ha quedado de otra. (Hay que) entender y comprender. Tener mucha compasión”. Irán Castillo

A pesar de que sus captores fueron atrapados, nos dijo que nunca tuvo miedo de una represalia.

Irán Castillo revela si habrá boda con su pareja, Pepe Ramos

Por otra parte, nos habló de su etapa como cantante de música infantil: “Era algo que yo tenía ganas de hacer desde hace muchos años y no me había animado. Lo que más me encanta es que mi hijo es feliz. Le pongo las canciones y se pone a bailar y cantar”.

La novedad de su música es que es ‘medicinal’. Así la considera Irán: “Está hecha intencionadamente para que las personas empiecen a vibrar distinto. La música está formada por ondas y vibración. Si tú le pones una cierta intención tiene un efecto. Lo que hace esa música es abrir el corazón, expandir la conciencia. Hay una que se llama ‘El perdón’. Esa canción ha ayudado a perdonar y perdonarse. He recibido comentarios de liberación de muchas personas”.

Finalmente, Irán Castillo nos habló sobre sus planes de boda con el padre de su segundo hijo, Pepe Ramos, quien en 2021 le dio anillo de compromiso:

“Sí va a haber boda, pero no sabemos cuándo. No es algo con lo que ya sueñe, pero está padre hacer un festejo de una relación tan bonita y genuina. Queremos que sea en la playa. Ya son casi 5 años de relación”, finalizó.

