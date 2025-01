Wendy Guevara y Paola Suárez revelan por qué Kimberly ‘La más preciosa’ ya no trabaja con ellas ¿Hubo robo?

Kimberly ‘La más preciosa’, se encuentra en el centro de una nueva polémica después de que Wendy Guevara y Paola Suárez, conocidas como ‘las Perdidas’, revelaran por qué ya no hacen contenido juntas. Incluso Kimberly contó a TVNotas si por una enemistad, las vistas en en su canal habían bajado.

Durante una transmisión en vivo, las influencers explicaron por qué Kimberly ya no colabora con ellas y cómo esto ha afectado su relación profesional.

Este escándalo llega en medio de la reciente separación de Kimberly Irene y su esposo, Óscar Barajas. Aunque inicialmente ella mencionó que se estaban “dando un tiempo”, su expareja confirmó que la ruptura es definitiva y la acusó de infidelidad.

¿Por qué Kimberly ya no está con ‘las Perdidas’?

Recientemente, los seguidores de ‘las Perdidas’ notaron la ausencia de Kimberly en el viaje que realizaron Wendy, Karina y Paola a Cuba, lo que desató especulaciones y para aclarar de una vez los rumores en una transmisión en vivo, Paola Suárez explicó que Joel Echeverría, exmánager de Kimberly, está molesto con ella debido a un presunto incumplimiento de pago relacionado con su participación en la obra de teatro Perfume de Gardenias.

“La gente nos está preguntando que por qué Kimberly ya no está con nosotras en el video, que por qué no viajó a Cuba, y haz de cuenta que ayer estábamos platicando con Joel y Joel sí está muy molesto…como que se decepcionó de ella. Se decepcionó de Kimberly”, comenzó a contar Paola

“Joel está muy molesto. Se decepcionó de Kimberly”, mencionó Paola, señalando que el exmánager fue clave para que Kimberly obtuviera el papel en la gira teatral. Originalmente, la oferta fue para Wendy, luego para Paola, pero al no poder participar, recomendaron a Kimberly.

Kimberly se quedó con todo el dinero, aseguran

Según lo explicado en la transmisión, Joel Echeverría esperaba recibir 20% de las ganancias de Kimberly por su participación en la obra, ya que él gestionó el contrato. Sin embargo, Kimberly presuntamente hizo un acuerdo con el productor para que el dinero le fuera depositado directamente a ella, dejando a Joel sin su comisión.

“A Kimberly le tocaba más de un millón de todas las fechas que tiene, pero le dijo al productor que mejor se lo diera en efectivo y no a la agencia”, aseguró Wendy durante la transmisión.

Wendy Guevara y Paola Suárez / FB: Wendy Guevara y Paola Suárez

Finalmente aseguraron que Joel, al enterarse de la situación, confrontó a Kimberly, pero según Wendy y Paola, la influencer se negó a entregarle el porcentaje acordado. Esto generó una ruptura definitiva en su relación laboral.

“Llegó la hora en que Joel iba a cobrar y habló con los productores de la obra de teatro y le dijeron que ya le habían dado el dinero a Kimberly y Joel bien atacada…y que Kim le dijo no te voy a dar de este. Mejor te doy para otro evento que me consigas. Me rebajas, y que Joel dijo: ‘¿Cómo no me vas a dar si yo te conseguí el trabajo?” Paola Suárez

Kimberly ‘La más preciosa’ responde a las acusaciones de robarle al exmánager

Ante las declaraciones de Wendy y Paola, Kimberly “La más preciosa” decidió responder en otra transmisión en vivo, asegurando que no tiene ninguna deuda con su exmánager. “Yo a Joel no le debo nada de nada. Bendito Dios, yo no le debo nada... ni él me debe a mí, ni yo a él. Yo salí bien. No me quedé con nada”, afirmó.

Kimberly también explicó que, cuando Joel le ofreció la oportunidad en Perfume de Gardenia, le mencionó que podía quedarse con todas sus ganancias.

“Me dijo: ‘Vas a ganar tanto. Son tantas fechas pero como veas tú, porque es tu dinero a mí no me des nada. Ese dinero tú te lo quedas porque es muy poco. Joel habló primero conmigo y aclaramos las cosas”, expresó la creadora de contenido, dejando claro que, según su versión, no hubo ningún malentendido previo.

Sin embargo, un mes después, el exmánager le pidió una parte de su sueldo como comisión, lo que la sorprendió: “Cuando ya empezó la obra me marcó al mes y me dijo del porcentaje. Yo no me molesté. Simplemente me saqué de onda (...) En todas las agencias se tiene que dar”, aseguró Kimberly.

Finalmente, aseguró que Joel la habría amenazado con cerrarle las puertas a futuros trabajos y con sacarla de la agencia. Lo segundo ya es un hecho, y Kimberly confesó que en su lugar entró Paola Suárez. Por su parte, el mánager no ha dado declaración alguna.