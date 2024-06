‘La casa de los famosos México’: Kimberly ‘La más preciosa’ revela por qué no entrará al reality

Hace algunos días, Kimberly Irene, mejor conocida como Kimberly ‘La más preciosa’, encendió las alarmas al revelar que se sometería a una cirugía, pues le habían detectado ocho piedras en la vesícula.

La operación se realizó el sábado 15 de junio, y esa misma noche Kimberly informó que todo había salido bien. Ese mismo día, la influencer realizó una transmisión en vivo para redes sociales explicando que el procedimiento había sido tan exitoso que ya podía levantarse, aunque necesitaba la ayuda de Óscar, su marido, quien estuvo a su lado en todo momento, incluso ayudándola a comer.

Kimberly La Más Preciosa / Instagram: @oscar_bajaras00 / @kimberly_lamaspreciosa

Checa: Kimberly ‘La más preciosa’ sale del quirófano tras ser hospitalizada de emergencia por la vesícula

¿Cuál es el estado de salud de Kimberly Irene?

En una reciente entrevista para ‘Sale el sol’, la creadora de contenido reconoció que sus piedras en la vesícula le provocaban dolores muy intensos.

“La verdad sí es muy fuerte el dolor. No se lo recomiendo a nadie. Ahora sí que sentí que había tenido hasta gemelos. Me quitaron todo. Pregunté ‘¿y dónde está el niño? Que no lo veo’”, expresó.

También mencionó que, pese a sentirse un poco adolorida, está bien y recuperándose en su hogar: “No fue algo peligroso por lo de mi pie. Solamente debo caminar bastante. Ya ven que yo tengo un problema en el pie derecho por una trombosis que tuve. Tengo que caminar para que no me provoque incomodidad o algún coagulo”, indicó.

¡#Kimberly la más preciosa ASISTIRÁ a la marcha #PRIDE2024 tras haber sido OPERADA de piedras en la vesícula! | #SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/Ex46lHldE8 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 19, 2024

No te pierdas: Carmen Muñoz y Juan Ángel Esparza se casan luego de vivir en unión libre por 20 años: FOTOS

Kimberly Irene responde por qué no entró a ‘La casa de los famosos México’

Durante la conversación, se le cuestionó sobre los rumores que apuntaban a que había sido descartada de ‘La casa de los famosos México 2’ por un supuesto problema de consumo dependiente de algunas sustancias.

“El que lo va a hacer, lo hace donde quiera. Bendito Dios yo me he retirado de los v¡c¡os. Eso no tiene nada qué ver. Tú vas a dar otro tipo de vida allá dentro, de tu persona. La gente habla por hablar” Kimberly Irene

De acuerdo con la influencer, tiene otros compromisos que cumplir, lo que le impide estar en el famoso reality: “En julio empiezo otro proyecto. En ‘Perfume de Gardenia’, le estamos echando ganas”, manifestó.

La Casa de los Famosos México / Instagram: @lacasafamososmx

Kimberly Irene opina sobre el pleito entre Marlon Colmenarez y Paolita Suárez

Kimberly dio su punto de vista sobre el reciente pleito entre Marlon y Paolita Suárez. Recordemos que Paola aseguró que Wendy Guevara fue “last¡m4da” por el venezolano y por ello decidió distanciarse de él.

Por su parte, Marlon ha negado estas acusaciones y afirmó que Suárez es quien realmente se “aprovecha” de Wendy.

“Ese muchacho, yo ni en cuenta, pero Wendy es mi amiga. Cada quien tiene sus cosas personales que atender. Yo ni sé qué escándalo traen los dos. Ahorita quiero recuperarme para irme muy nice al Pride”, concluyó Kimberly.

Mira: Pepe Aguilar publica importante comunicado ¿Ya habló del noviazgo de su hija Ángela y Nodal?