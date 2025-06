Exhabitante de La casa de los famosos sorprende como participante en Miss Universe Latina

El martes 3 de junio, Telemundo estrenó su más reciente apuesta de reality show: Miss Universe Latina, una producción que promete conquistar al público con emoción, historias inspiradoras y mucho glamour.

Conducido por Jacky Bracamontes, el formato busca coronar a la primera representante oficial de la comunidad latina en Estados Unidos rumbo a la 74ª edición del certamen Miss Universe, que este año se celebrará en Tailandia.

En su primer episodio, el reality presentó a 30 candidatas, de las cuales solo 10 tuvieron la oportunidad de mostrarse en el escenario frente al jurado conformado por Aracely Arámbula, David Salomón y Fabián Ríos. Solo seis lograron avanzar a la gala del domingo, dejando claro que la competencia será tan reñida como emocionante.

Exparticipante de La casa de los famosos sorprende como participante en Miss Universe Latina

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos Telemundo participa en Miss Universe Latina?

Entre las participantes que llamaron la atención desde el primer minuto se encuentra una figura conocida por los seguidores de Telemundo. Se trata de la modelo, actriz y presentadora venezolana Osmariel Villalobos, quien formó parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’ 2023.

En aquella ocasión, Osmariel dejó claro que es una mujer competitiva, con una fuerte personalidad y metas claras:

“En 2011 fui Miss Venezuela y en ese concurso aprendí el valor de la disciplina a la hora de competir y créanme que cada vez que compito quiero ganar. Meta que se me pone en la cabeza, meta que quiero cumplir. Soy muy analítica, soy muy estratega, siempre pero siempre encuentro la manera de salirme con la mía. En La casa de los famosos quiero todo: quiero ser la mejor estratega, quiero ser la mejor amiga y la más conciliadora, pero sobre todo quiero ser la ganadora”.

Ahora, en Miss Universe Latina, la venezolana retoma su sueño de representar con orgullo a su comunidad. Durante la primera jornada, brilló con su prueba de talento como conductora, recibiendo elogios por parte del jurado y posicionándose como una de las favoritas del público.

Exparticipante de La casa de los famosos sorprende como participante en Miss Universe Latina / Instagram: @missuniverselatina

¿Quién es Osmariel Villalobos?

Osmariel Villalobos tiene 36 años y reside en Miami. Es periodista, modelo profesional, influencer y ha trabajado durante siete años en televisión. Además, cuenta con estudios en diseño de modas. A través de su video de presentación en el certamen, compartió con los espectadores lo que representa esta nueva etapa para ella:

“Soy Osmariel Villalobos, tengo 36 años, soy venezolana y vivo en Miami. Soy periodista de profesión, trabajé 7 años en televisión, soy modelo profesional, influencer, estudié diseño de modas. Trato de cumplir mis sueños, lo que me motiva, lo que me hace feliz. Me encantan los retos. Mi experiencia en certámenes de belleza fue hace 14 años atrás cuando participé en el Miss Venezuela y después de 14 años vuelvo a retomar ese sueño de esa niña que no lo pudo cumplir, pero hoy vengo con 36 a cumplirlo por las dos”.

Con una trayectoria de resiliencia y evolución personal, Villalobos se presenta como una mujer determinada y con un mensaje poderoso:

Mientras avanza la competencia, todo parece indicar que Osmariel Villalobos será una de las candidatas a seguir de cerca. Su historia, carisma y experiencia podrían convertirla en la primera Miss Universe Latina, con un boleto directo al certamen internacional más importante del mundo.

