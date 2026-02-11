Gomita fue hospitalizada de emergencia y preocupa con impactantes imágenes: “Casi pierdo la vida”

Gomita, quien hace apenas unos días se mostraba feliz en redes sociales presumiendo su cambio de look, encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que fue hospitalizada recientemente. La influencer compartió imágenes desde el hospital, donde incluso dejó ver que habría sido sometida a una aparente cirugía de emergencia.

La influencer compartió varias imagenes y unos mensajes que dejaron ver que su vida estuvo en peligro: “Solo sé que existen LOS MILAGROS Y MI FE AUMENTA CADA DÍA, el 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad”.

¿Qué le pasó a Gomita y por qué fue hospitalizada de emergencia?

Gomita también compartió algunas imágenes de su paso por el hospital que no tardaron en impactar a sus seguidores. En una de ellas se aprecia una cicatriz reciente en el abdomen; en otra, aparece recostada en la cama con oxígeno, evidenciando lo delicado del momento. Sin embargo, también publicó una fotografía más alentadora, rodeada de varios ramos de flores que decoraban su habitación.

Junto a la imagen, la influencer explicó que los arreglos no eran un regalo propio, sino una muestra del cariño de su comunidad religiosa.

“Así que las flores no me las envié yo, me las enviaron mis hermanos de iglesia. Todo el amor Dios me lo manifestó a través de ellos y sus oraciones contestadas, para que despertara. Efectivamente el 14 de febrero no estaré sola porque tengo el amor de muchos a mi alrededor”, escribió.

Las publicaciones encendieron de inmediato las alarmas y sus seguidores comenzaron a preguntarle qué le había ocurrido. Ante la ola de mensajes, Gomita respondió que todavía no se siente lista para hablar del tema y prefirió mantener los detalles en privado por ahora.

“No he estado de lo mejor, pero hoy es un buen día. Mi ausencia en estos días lo hablamos más adelante. Quiero estar preparada para hablar con ustedes… por lo pronto no”, compartió en sus historias, dejando claro que, aunque atraviesa un proceso complicado, pronto contará su versión.

¿Cómo sigue Gomita de salud tras ser hospitalizada?

Gomita decidió hablar directamente con sus seguidores para aclarar cómo se encuentra de salud y llevar tranquilidad a quienes estuvieron pendientes de ella.

A través de sus redes sociales, la influencer explicó que el momento complicado ya quedó atrás y que, afortunadamente, pudo regresar a casa para continuar con su recuperación.“Hoy estoy en casa, y ustedes fueron mi motivación para arreglarme hoy, no pierdo la fe, al contrario aumenta”, escribió en TikTok,

Con estas palabras, Gomita dejó claro que mantiene una actitud positiva y enfocada en salir adelante, tras la fuerte experiencia.

¿Quién es Gomita?

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, ha forjado una carrera diversa dentro del entretenimiento mexicano, abarcando televisión, circo y plataformas digitales. Sus primeros pasos se dieron en la infancia, cuando participaba como payasita en espectáculos callejeros y circos junto a sus hermanos Lapizito y Lapizín.

Su entrada a la televisión nacional ocurrió en 2010 con el programa “Se Vale”, producción que le permitió ser vista por un público más amplio. Posteriormente, alcanzó gran reconocimiento al integrarse a “Sabadazo”, donde trabajó como comediante y más adelante como conductora, formando un equipo muy popular junto a sus hermanos.

Después de su salida de la televisión, Gomita se concentró en fortalecer su presencia en internet, convirtiéndose en una creadora de contenido con una importante base de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok. También ha participado en realities como “La casa de los famosos México"2024 y “Hotel VIP”.

