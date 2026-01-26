Elisa Beristain está en cuidados intensivos tras sufrir malestares EN VIVO; filtran fotos tras ¿choque séptico?

La conductora y periodista, Elisa Beristain, conocida por su trayectoria en televisión y medios, ha encendido alarma y preocupación entre la comunidad periodística tras aparecer en una cama de hospital, después de haberse sentido mal en pleno programa. Te contamos lo que sabemos y compartimos algunas imágenes que ya circulan en redes.

Elisa Beristain se ahoga en vivo / YT

¿Cuándo comenzó a sentirse mal la periodista Elisa Beristain?

Todo comenzó cuando la periodista mexicana, Elisa Beristain, el pasado jueves 22 de enero, se encontraba entrevistando a Olga Breeskin para su canal de YouTube “BerisTIME”, cuando se empezó a notar que se encontraba incómoda por un tema de salud.

Al finalizar la entrevista, y en palabras de la producción del programa, pudieron notar que Beristain parecía pálida y con un semblante que preocupaba, y la periodista señaló que desde que despertó ese día, ella presentaba un dolor fuerte en el bajo vientre:

Al principio sentía que era como un retortijón, pero me siento como mareada, me siento bien mal. (...) Yo creo que voy a ir a urgencias porque estoy sudando. Elisa Beristain

Lo anterior preocupó a la audiencia y rápidamente se hicieron presentes varios comentarios con la intención de saber más sobre la salud de la presentadora. ¿Qué le pasó y cómo se encuentra?

Elisa Beristain es hospitalizada por enfermedad / YT: BerisTIME y canva

¿Cuál es el estado de salud de Elisa Beristain tras ser hospitalizada?

La audiencia estuvo a la espera de noticias sobre la salud de Elisa Beristain tras los malestares mostrados en plena entrevista a Olga Breeskin. En una reciente transmisión en el canal de YouTuber “BerisTIME”, varios temas se aclararon y ya se sabe la razón de la hospitalización.

La transmisión de este lunes 26 de enero comenzó explicando un poco de los síntomas de Beristain el día jueves, y así hasta llegar al día de hoy, informando que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos:

Al día de hoy Eli se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, estable pero aún enfrenta varios peligros, estuvo a punto de sufrir un choque séptico. Por el momento su presión arterial se encuentra bajo monitoreo constante para evitar que caiga en paro. Producción de Elisa Beristain

Por último, agradecieron las palabras, la preocupación mostrada y confían en que Elisa se recuperará, “ no hay huracán que la tire ” y esperan que se una nuevamente a las transmisiones del programa.

¿Quién es Elisa Beristain?

Elisa Beristain es una presentadora, emprendedora y generadora de contenido de mexicana, conocida por su labor en el periodismo de espectáculos y por su manera frontal y controversial de tratar asuntos del ámbito artístico.

Es cofundadora y fue conductora de Chisme No Like, un programa enfocado en la farándula y en la cobertura de polémicas del entretenimiento latino, con el que ha logrado gran aceptación entre el público de habla hispana, principalmente en Estados Unidos y América Latina.

Además de su trabajo como comunicadora, Elisa Beristain ha impulsado diversos proyectos empresariales y cuenta con una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenido sobre espectáculos, aspectos de su vida personal y sus opiniones sobre temas mediáticos.

