Elisa Beristain vs Álex Kaffie: La conductora demandaría al periodista por esta poderosa razón

En diciembre del año pasado, Álex Kaffie dio a conocer en su programa de YouTube ‘Sin lisonja’ que el programa de espectáculos ‘Chisme no like’ saldría del aire tras más de tres años de transmisión.

De acuerdo con el también conocido como ‘el Villano de los espectáculos’ el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani terminaría por “diferencias irreconciliables” entre ellos. Aunque confirmaron que ‘Chisme no like’ sí llegó a su fin, ha salido a la luz información de que los presentadores no quedaron en buenos términos.

Eso no es todo, recientemente, Kaffie y Beristain protagonizaron un incómodo momento tras intentar saber lo que sucedió con ‘CNL’. Sin embarto, todo salió mal, Álex dijo que Elisa les hizo una “gatada”. ¡Le dejó tirada la entrevista en pleno live!

Elisa Beristain / Facebook: Elisa Beristain

¿Qué pasó entre Elisa Beristain y Álex Kaffie?

El pasado 16 de enero, el exconductor de ‘Sale el sol’ invitó a Elisa a una entrevista para su canal de YouTube ‘Sin lisonja’. Sin embargo, Kaffie señaló que ella les colgó el teléfono en pleno en vivo.

En el clip se puede ver que, en un primer intento para comunicarse con Beristan, los envió a buzón. Después, volvieron a llamar y sí contestó, pero mencionó que estaba en una junta de producción de su nuevo programa y no los podía atender:"¿Te puedo marcar en un ratito?”, les dijo.

A lo que Kaffie contestó: “Nada más dígame ¿Cómo se encuentra? ¿Está nerviosa…?”, pero ella le colgó el teléfono.

Ante esto, el periodista no se quedó callado y dijo: “¿Qué te pasa, Elisa Beristain? ¡Da la cara, como decías en tu programa! Esta ‘gatada’ que acaba de hacer Elisa Beristain no la esperaba. Estamos al aire, Elisa, más de dos mil personas vieron esta ‘gatada’”.

“Lo que hizo es mugre. Es bazofia. Un comunicador no debe cercenar la comunicación y aquí queríamos platicar con usted para tener la versión de Elisa, sin irnos del lado de Javier Ceriani. Es una bajeza. Es una ordinaria. Esas son gatadas”. Álex Kaffie

Así fue el momento:

¿Qué le contestó Elisa Beristain a Álex Kaffie?

Como era natural, Elisa le respondió contundentemente a Álex Kaffie. ¡Hasta piensa demandarlo! Lo tachó de “mentiroso”.

En medio del estreno del programa de Elisa Beristain de nombre ‘Beristime’, la comunicadora habló acerca de lo sucedido con el periodista de espectáculos en su reciente transmisión en YouTube. Señaló que está cansada de los “chismes” que ha dicho sobre ella.

“Alex Kaffie te voy a demandar. Eres un mentiroso y ya se acabó la prudencia de Elisa, porque necesito ser precisa y no les voy a poner la otra mejilla para que sigan barriendo conmigo” Elisa Beristain

Elisa Beristain señala que Álex Kaffie hizo una campaña de desprestigio en su contra

Beristain indicó que Kaffie realizó una campaña de desprestigio en su contra, dado que el único error que habría tenido fue no darle una entrevista sobre el final de ‘Chisme no like’.

“Alex Kaffie te has pasado... Te dedicaste a lanzar una campaña de odio y desprestigio en mi contra y el error que cometí es no haberte dado una entrevista. ¿Cómo te iba a dar la exclusiva de lo que pasó en Chisme no like?”, dijo.

Elisa reiteró que si Álex no deja de hablar de ella, procederá legalmente en su contra. Puntualizó que lo único que quiere es “que la dejen trabajar”.

“Lo único que quiero es que me dejen trabajar, pero hoy le pongo un alto a tus mentiras, nunca hubo una entrevista pactada… Te voy a demandar, te reto y autorizo porque, según tú dijiste, tenías un montón de mensajes donde yo te habría confirmado que teníamos una entrevista y no los mostraste. Muestra la conversación que, según tú dices, tuvimos”. Elisa Beristain

Por último, mostró pruebas de que ella nunca le contestó a Álex Kaffie sobre llevar a cabo una entrevista, así como sus ofensas se terminarían hoy.

“No te has ido contra mi excompañero porque le tienes miedo (…) No te estoy rogando por una entrevista, yo quería ir valientemente como estoy de promoción y tú no quisiste recibirme porque te sirvo más como enemiga para que sigas teniendo números”, comentó.

“Me has llamado cobarde, mentirosa, entre otros muchos insultos fuertes que me has hecho, has mandado gente a atacarme, pero esto se acaba el día de hoy, la gente merece la verdad”, concluyó.

Al momento, Álex Kaffie no ha dado respuesta a las contundentes declaraciones y advertencias de Elisa Beristain, quien también habló sobre los rumores de su divorcio de Pepe Garza. ¿Habrá disputa legal?

Así lo dijo Elisa Beristain: