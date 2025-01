Elisa Beristain confirma enemistad con Javier Ceriani y anuncia horario para su nuevo programa “Beristime”

La periodista y conductora Elisa Beristain esta lista para una nueva etapa profesional con su canal de YouTube, ‘Beristime’, después de poner fin a su relación laboral con Javier Ceriani y a la desaparición de ‘Chisme no like’

En una reciente entrevista, Beristain compartió detalles de su separación, el doloroso final de su proyecto junto a Javier Ceriani, y cómo está manejando este nuevo comienzo en su carrera.

¿Qué pasó con Chisme no like?

La noticia que sorprendió a muchos fue la separación profesional de los dos periodistas de espectáculos, quienes durante años fueron el alma de ‘Chisme no like´

En redes las especulaciones y rumores sobre que Javier Ceriani fue despedido del programa debido a que destapó las infidelidades de Pepe Garza, esposo de Beristain, además de pleitos y agresiones físicas no se hicieron esperar. Estas acusaciones no se puede desmentir ni afirmar por ninguna de las partes pues tanto Elisa y Javier se encuentran en un proceso legal para deshacer la empresa.

A su vez, en entrevista con Ceriani TVNotas te informó del estreno de su propio programa que inició el pasado 9 de diciembre en su canal de YouTube. Donde también habló de la experiencia del programa y nos contó que la decisión de cerrar el proyecto la tomaron de forma consensuada:

“Chisme no like fue una experiencia increíble. Hicimos historia. Sin embargo, como todo ciclo, terminó. Me encanta el desafío de empezar otra vez. El proyecto se cerró por común acuerdo. No puedo hablar más porque tenemos un proceso legal para desarmar la empresa” Javier Ceriani

También le preguntamos al presentador si fue despedido del proyecto y si quedó mal con Elisa Beristain y nos respondió:

“Soy dueño de Chisme no like. Es mi empresa y soy socio en partes iguales (con Elisa Beristain y su esposo Pepe Garza)” Javier Cerini

Elisa por su parte ya había salido a hablar y en esa ocasión no fue nada diferente a lo que comento el periodista, solo que en esa vez presentó su nuevo proyecto, un pódcast de suspenso de nombre ‘Mentes oscuras’. La comunicadora informó que el primer episodio ya se encuentra disponible desde el pasado 8 de diciembre.

“Lo que sucedió es que pasamos mucho tiempo juntos. Fue un tiempo que obviamente trae fricciones… Cada persona tiene un punto de vista diferente y por eso vamos a iniciar con esta nueva etapa”. Elisa Beristain

Ahora vuelve a hablar del programa, se su excompañero y de su nuevo proyecto.

Elisa Beristain revela ya no ser amiga de Javier Ceriani

En entrevista con Ana María Alvarado, Elisa Beristain compartió nuevos detalles sobre su relación actual con su excolega Javier Ceriani, tras el inesperado final de su exitoso programa “Chisme no Like”.

A pesar de los rumores y especulaciones, Beristain aseguró que su separación de Ceriani no fue producto de una pelea, sino más bien de una evolución natural en sus carreras profesionales. “Esto es una evolución. Es algo natural que vayamos evolucionando y buscando un espacio. Ya no tienes que compartir las ganancias y el fruto de tu trabajo con una persona. (La separación) fue de manera natural. Pleito no hubo”, explicó la comunicadora.

Sin embargo, la conductora reconoció que el cierre del programa y la ruptura de su sociedad con Ceriani fueron momentos muy difíciles para ella. “Cerrar Chisme no like me dio mucha tristeza y aunado que ya no estoy con Javier, me sentía nerviosa por eso, y triste fueron dos meses muy tristes para mí", confesó Beristain.

A pesar del dolor que sintió, Elisa aseguró que no guarda rencor hacia su excompañero y que incluso lo saludaría si se lo cruzara. No obstante, debido a un acuerdo de confidencialidad firmado tras su separación, Beristain no puede revelar muchos detalles sobre los motivos que llevaron al fin de “Chisme no like” ni sobre su relación con Ceriani. “Estuvimos en mediación, se llegó a acuerdos, nadie puede hablar del otro”, afirmó.

Aunque admitió que el destino podría unirlos nuevamente, dejó claro que si en su decisión esta, no lo haría.

“Nunca hay que decir nunca jamás. Yo creo que nuca volvería a trabajar con Javier porque fue una etapa” Elisa Beristain

Canal de YouTube de Elisa Beristain cambia de horario ¿para no competir con Javier Ceriani?

Elisa Beristain ha revelado una estrategia de marketing inteligente para impulsar su nuevo canal de chismes ‘Beristime’.

A pesar de que su pódcast exploraba nuevos formatos, la comunicadora ha decidido volver a sus raíces, que es el espectáculo, para satisfacer las demandas de sus seguidores.

Aunque ‘Beristime’ aún no ha alcanzado las mismas cifras que ‘Chisme no like’, con 470 mil suscriptores, Elisa está convencida de que su nuevo proyecto tiene un gran potencial. Para acelerar el crecimiento de ‘Beristime’, la conductora utilizará su canal personal de YouTube como plataforma de lanzamiento, promocionando su nuevo contenido y dirigiendo a sus seguidores hacia su nuevo destino.

Además, para facilitar la sintonía, ‘Beristime’ se transmitirá a las 12 del día, hora de Los Ángeles, lo que equivale a las 2 de la tarde del centro de México.