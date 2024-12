¿Javier Ceriani abandona Chisme no like?; anuncia su nuevo proyecto

¿¡Javier Ceriani sale de ‘Chisme no like’!?, el popular programa de espectáculos que conducía junto a Elisa Beristain. El anuncio llega después de varios días de incertidumbre, en los que los seguidores del programa comenzaron a notar la falta de transmisiones en vivo. Los rumores sobre el fin del programa se confirmaron cuando el conductor de espectáculos Álex Kaffie reveló, a través de su canal de YouTube, que ‘Chisme no like’ llegaría a su final debido a decisiones internas.

Javier Ceriani inicia su propio proyecto lejos de ‘Chisme no like’

Este martes 3 de diciembre, otro youtuber de espectáculos notó que Ceriani hizo un importante anuncio. ‘El canal de Ponchote’, reveló que Javier comenzó a subir notas sobre la farándula usando etiquetas propias y ya no menciona al canal de YouTube con el que solía dar las exclusivas.

En ese momento, Ceriani anunció en sus redes sociales que lanzará su propio canal de YouTube y solicitó a sus seguidores que lo apoyaran en este nuevo proyecto.

Javier Ceriani anunció su propio canal de YouTube / Instagram

De esta manera, Javier Ceriani confirmó que ahora trabajará por su propia cuenta y ya no junto a Elisa Beristain, aunque él no ha anunciado su salida del programa aún pese a que ya anunció su proyecto en solitario.

¿’Chisme no like’ continuará sin Ceriani?

El futuro de ’Chisme no like’ aún es incierto. Aunque aún no se han dado detalles oficiales sobre la salida de Ceriani, Ponchote indicó que existen rumores de que el programa podría seguir adelante, pero con un nuevo conductor al frente. Aún no está claro si Elisa Beristain continuará sola o si Ceriani podría hacer apariciones esporádicas para alternar entre su canal personal y el programa que ayudó a consolidar.

Javier Ceriani y Elisa Beristain ya no estarían juntos en Chisme no like, el programa desaparecería / Instagram: @elisaberistain

Además, Ponchote mencionó que Ceriani ha estado informando sobre despidos que ocurrirán dentro de Univisión, pero hasta ahora, no ha hecho comentarios públicos sobre su salida definitiva de ‘Chisme no like’.

Hasta el momento, ni el programa de YouTube ni Elisa Beristain han dado declaraciones oficiales sobre la salida de Ceriani ni sobre los posibles cambios que podrían ocurrir en la emisión. Lo que es un hecho es que el conductor de espectáculos se ha aventurado en un nuevo proyecto, esta vez en solitario.

