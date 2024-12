Javier Ceriani confirma su salida de ‘Chisme no like': “Qué caiga quien tenga que caer”

Javier Ceriani y Elisa Beristain siguen bajo el ojo del huracán. Hace unos días, Álex Kaffie dio a conocer que ‘Chisme no like’ sería cancelado debido a diferencias irreconciliables entre los conductores.

En ese momento, se desconocían más detalles sobre la posible salida del aire del programa transmitido a través de YouTube. Sin embargo, los rumores sobre dicha información se han ido reforzando y tomaron fuerza tras el anuncio de Javier Ceriani. ¡Compartió su nuevo proyecto en YouTube!

Tras varias especulaciones sobre las razones de la posible cancelación del programa, el conductor argentino ya lo confirmó ¡Ya no formará parte de Chisme no like!

Javier Ceriani confirma la cancelación de ‘Chisme no like’ / IG: @javierceriani

Javier Ceriani confirma cancelación de ‘Chisme no like’

Tras un par de días de que se difundiera que ‘CNL’ ya no estará al aire, Javier Ceriani confirmo dicha información en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor argentino publicó un comunicado oficial en el que diera a conocer que ya no será parte de este proyecto junto a Elisa Beristain.

Muy a su estilo, Ceriani manifestó que es un momento de “renovación profunda y un renacimiento” en su carrera.

“Mi amor por la verdad, la justicia y el entretenimiento son el motor que me impulsa a dejar esta montaña. Con valentía y profundo amor por ustedes, mi público, que han sido mi viento bajo las alas durante estos seis años inolvidables, les grito con la emoción de una bomba: ¡Gracias!”. Javier Ceriani

Ceriani ya anunció su nuevo proyecto en solitario / Instagram

Javier Ceriani asegura que muy pronto “contará la verdad” de lo que pasó ¿en Chisme no like?

Aunque Ceriani no mencionó directamente las razones de esta decisión, sí lanzó una fuerte advertencia en la descripción de su post. ¡Aseguró que contará la verdad!

“Cancelado!! MUY PRONTO LA VERDAD! Tiembla la industria del espectáculo, la verdad se viene conmigo y los chismes también... EL ÁGUILA ESTÁ IMPLACABLE! No se queden abajo de esta nave, ya que este viaje no se lo pueden perder!!! Vuelvo más CERIANI que nunca y que caiga... quién tenga que caer!”, escribió Javier.

Finalmente, Javier invitó a sus seguidores a que lo siguieran en su nuevo canal de YouTube, en el cual compartirá todo sobre la industria de los espectáculos.

Así lo dijo Javier Ceriani:

¿Por qué habría terminado ‘Chisme no like’?

Pese a que Javier Ceriani no dio más detalles de por qué acabó su participación en ‘Chisme no like’. Incluso, no mencionó el nombre del programa ni nada acerca de una enemistad con Elisa Beristain. Sin embargo, Inés Moreno compartió que se habría suscitado una fuerte situación entre ellos que los llevó a tomar dicha decisión.

Moreno mencionó que, supuestamente, Javier Ceriani destapó algunas infidelidades del esposo de Elisa Beristain, Pepe Garza, y ella ¡lo corrió!

Sin embargo, esta información solo tiene calidad de rumor. Hace unos minutos, en una transmisión en vivo, Elisa Beristain apareció con su marido y DESMINTIERON todo lo que se ha dicho de su matrimonio. ¡Aseguraron que están más felices que nunca!

Acerca de los cuestionamientos del futuro de ‘Chisme no like’, Elisa Beristain rompió el silencio con respecto a esta polémica. ¿Qué dijo? En un comentario de un video ¡Dijo que estaban haciendo ajustes!

Al momento, se desconoce si esta información es verídica. Así como aún no hay certeza de que ‘Chisme no like’ desaparezca.