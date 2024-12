Elisa Beristain rompe el silencio ¿qué pasa con ‘Chisme no like’?

Hace unos días, Álex Kaffie dio a conocer que el afamado programa de YouTube ‘Chisme no like’ saldría del aire luego de tres años de transmisión. Según ‘el Villano de los espectáculos’, el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani terminó por un enfrentamiento irreconciliable entre ellos.

“Noticia de último momento, me acabo de enterar de que ‘Chisme no like’ ha decidido dar por terminada su relación laboral, y con ello, se extingue el programa. Supongo que cada uno por separado seguirá dando contenido”, dijo Álex.

En ese momento, ninguno de los dos presentadores se pronunció con respecto a la información que brindó Kaffie. Por esta razón, todo quedó en calidad de rumor.

Chisme no like llegaría a su fin / Instagram

Javier Ceriani anuncia nuevo proyecto tras rumores de cancelación de ‘Chisme no like’

Luego de que se hiciera viral el rumor de que ‘CNL’ saldría del aire de manera definitiva, Javier Ceriani reforzó los rumores de esta decisión. ¡Anunció su propio proyecto!

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor publicó una historia en la que informó que lanzará su propio cantal de YouTube. Incluso, pidió a sus seguidores que lo apoyaran en su nuevo proyecto.

Lo anterior habría dejado claro que Ceriani trabajara de manera independiente, ¿pero lejos de ‘Chisme no like’ y Elisa Beristain?

Javier Ceriani anunció su propio canal de YouTube / Instagram

¿Elisa Beristain corrió a Javier Ceriani de ‘Chisme no like’?

Detrás de la intempestiva noticia de la supuesta cancelación de ‘Chisme no like’, salieron a la luz las delicadas razones por las cuales se habría tomado esa fuerte decisión.

Recordemos que Álex Kaffie compartió que Elisa y Javier habrían tenido un enfrentamiento irreconciliable.

Revelan las razones del fin de Chisme no like / IG: @javierceriani / @elisaberistain

La periodista Inés Moreno comentó, a través de su canal de YouTube, que los conductores llegaron al acuerdo de que el 50% de las ganancias se las quedara Elisa, 20% la producción y 30% para Javier. Además, dijo:

“Supuesta y alegadamente, ella le reclamaba a Ceriani por lo que le ponían en los comentarios y que la gente prefiriera a Ceriani”, dijo Inés.

Eso no es todo, la periodista continuó:

Revelan las razones del fin de Chisme no like / IG: @javierceriani / @elisaberistain

“Ceriani se da cuenta de las supuestas infidelidades de Pepe Garza, que él se dio cuenta, entonces un día que explota y le dice: ‘Tú no te enteras de nada, mira tu periodismo que en tus narices te están poniendo el cuerno, qué te vas a estar dando cuenta de los demás chismes’”. Inés Moreno

Agregó: “Que ahí explotó Elisa, supuestamente, fue se lo dijo a Pepe y él exigió que lo corrieran, ahí fue cuando ella le dijo: ‘Aquí se acabó todo’”.

Así lo dijo Inés Moreno:

¿Qué dijo Elisa Beristain sobre la cancelación de ‘Chisme no like’?

No obstante, usuarios no han dejado de cuestionar a la conductora sobre este escándalo. Michelle Rubalcava expuso un video que compartió Elisa Beristain en su canal propio de YouTube en el que respondió a lo que sucedería con ‘CNL’.

Javier Ceriani y Elisa Beristain / Instagram: @elisaberistain

“Elisa, ¿qué pasó con Chisme No Like?”, escribió una cibernauta.

A lo que Elisa contestó:

“Estamos resolviendo unas cosas”. Elisa Beristain

Además, Beristain anunció que dará una sorpresa esta semana.

En cuanto a las especulaciones sobre problemas entre Elisa y Pepe, TODO QUEDA EN CALIDAD DE RUMOR, pues la conductora no se ha pronunciado al respecto y hace unos días, feliz, celebró sus 25 años de matrimonio y lo compartió en sus redes sociales.

Así lo dijo Elisa Beristain: