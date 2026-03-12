Conductora mexicana de televisión anuncia su retiro por problemas de salud: “Mi cuerpo decidió quebrarse”

Miroslava Montemayor alarmó a todos sus fanáticos al anunciar que se retira de la televisión a causa de una fuerte lesión. La conductora usó su espacio en TNT Sports para despedirse de su público y explicar a detalle cuál es la condición médica que le impide seguir en la pantalla chica.

Miroslava Montemayor / Redes sociales

¿Quién es Miroslava Montemayor, conductora de televisión?

Miroslava Montemayor es una conductora y exreina de belleza mexicana. Actualmente tiene 36 años y es originaria de Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su vida, ha participado en muchos certámenes, incluyendo Nuestra Belleza Internacional México 2013.

En 2014, decidió enfocarse en la conducción, en el área de deportes. Llegó a trabajar para TV Azteca (Azteca Noroeste), específicamente en ADN. También estuvo colaborando con José Ramón Fernández en varias secciones de ESPN.

La convivencia entre José Ramón y Miroslava fue algo tensa. Incluso, en su momento, el también periodista fue muy criticado por las presuntas humillaciones que ejercía sobre la exmodelo durante las transmisiones en vivo.

En 2019 renunció al canal y se mantuvo más activa en otros proyectos, incluyendo el contenido para redes sociales. Dos años después volvió a la televisión, pero con TNT Sports, canal donde actualmente está.

Está casada con Jorge Alberto Hank Inzunza, empresario y propietario del Club Tijuana. Llevan 4 años juntos y no tienen hijos en común.

Miroslava Montemayor / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Miroslava Montemayor?

En una emisión reciente de TNT Sports, Miroslava Montemayor se despidió de su público. Mencionó que tenía una lesión en la pierna y pronto se someterá a una cirugía, pues no quiere que el asunto empeore.

“Les tengo que dar un anuncio: estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse en las peores instancias; entonces me iré a arreglar esa pierna”. Miroslava Montemayor

Afortunadamente, dejó claro que su pausa era temporal y prometió que se mantendría en contacto con sus fans a través de sus redes sociales.

“Regresaré lo más pronto posible; espero que sean menos de seis semanas. Ahí vamos a estar en redes sociales, comunicándome con todos ustedes. Los voy a extrañar muchísimo; espero que ustedes también me extrañen”, indicó.

Sus compañeros le desearon mucha suerte y aseguraron que la estarían esperando con mucho cariño. Tras el anuncio, Montemayor compartió una foto desde un avión en redes sociales. Los fans también se solidarizaron con ella.

¿Cómo fue la pelea entre José Ramón Fernández y Miroslava Montemayor?

En 2017, José Ramón Fernández y Miroslava Montemayor protagonizaron un momento incómodo durante una transmisión en vivo. Ella estaba dando los resultados de una encuesta cuando, de manera repentina, el periodista la mandó a callar.

“Calladitos nos vemos más bonitos. ¡Tú te ves más bonita calladita, eh!”, expresó. Ante esto, Miroslava respondió: “¡Yo no! ¡Si vieras qué bonito hablo y al oído, mejor!”.

Aunque después continuaron con normalidad, el hecho fue muy comentado en aquel entonces. Muchos consideraron que Fernández estaba tratando de “humillar” a Montemayor con términos que, para algunos, son machistas.

