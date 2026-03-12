Excolaboradora de Venga la alegría es presentada como nueva integrante de Hoy: “Los sueños se cumplen”

Una famosa actriz y conductora mexicana sorprendió a las redes sociales este jueves 12 de marzo, luego de revelar que formará parte de Hoy, meses después de haber salido de Venga la alegría. El anuncio lo hizo en su cuenta oficial de Instagram, mostrándose emocionada. Te decimos de quién se trata.

¿Qué exconductora de Venga la alegría fue presentada como colaboradora de Hoy?

Las redes sociales se sorprendieron tras el anuncio realizado por Natalia Alcocer, actriz y conductora, quien se convertirá en colaboradora de Hoy, tras su salida de Venga la alegría.

Natalia Alcocer ha sido una personalidad constante en diversos programas. Ella volvió a captar la atención del público al integrarse a la segunda temporada del reality La casa de los famosos de Telemundo, en 2022. Dentro del programa permaneció durante 11 semanas y estuvo cerca de alcanzar la etapa final de la competencia.

Después de formar parte del matutino de TV Azteca, hoy viaja directo a San Ángel para formar parte de Hoy. ¿Qué hará?

Natalia Alcocer es acusada de plagio por la actriz Elizabeth Valdez creadora del proyecto Lupiliz / Redes sociales

¿Qué sección presentará Natalia Alcocer en el programa Hoy?

El debut de Natalia Alcocer en Hoy se dará con un personaje muy particular: “Viky Tiky”. A través de esta figura, la actriz presentará una sección enfocada en los niños, donde hará manualidades que puedan realizar los más pequeños del hogar.

La conductora compartió su entusiasmo en redes sociales, donde publicó un mensaje en el que agradeció la oportunidad de formar parte del programa. En su publicación escribió:

Los sueños se cumplen Gracias universo! Gracias Amiguikis por creer en nosotros. Gracias Andy @andy___rodriguez por confiar en este mundo te queremos muchisisisisky. Este viernes nos vemos en @programahoy! Natalia Alcocer

Alcocer también compartió un video en el que ya pidió que estén atentos al programa, y ya hasta lista de materiales solicitó para poder realizar la primera manualidad dentro de su sección.

¿Quién es Natalia Alcocer y cuál es su carrera en televisión?

La carrera de Natalia Alcocer ha estado marcada por su participación en distintos proyectos televisivos. Su primer trabajo llegó en 2007 con el programa Zona ruda, donde comenzó a abrirse camino dentro de la industria del entretenimiento.

Posteriormente, apareció en varios episodios de la serie unitaria La rosa de Guadalupe. Lejos de las series, se unió en 2015 a Big brother México, proyecto en el que fungió como conductora de un segmento.

Años después, Alcocer dio a luz a su hijo, y fue hasta el 2021 que se unió a otro reality, pero como concursante: Survivor México. Más adelante también mostró su faceta musical dentro de la competencia “Quiero cantar”, segmento del matutino Venga la alegría.

