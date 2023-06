Natalia Alcocer y el papá de su bebé se separan porque no fue del género que él y su suegra esperaban

Natalia Alcocer contó en sus redes sociales que está temporalmente separada del papá de su bebé

Hace apenas un día, Natalia Alcocer, ex participante de realities como La casa de los famosos y Survivor México, sorprendió al anunciar el nacimiento de su cuarto bebé.

Junto a un tierno mensaje y un video donde se ven las manos de su pareja y las suyas protegiendo los piecitos del bebé, Natalia dijo que estaban felices con su llegada, aunque los fans quedaron expectantes a saber el género de su cuarto hijo. “Bebé vikingo está aquí, llegaste el día indicado, atónitos estamos de que estés a nuestro lado… contigo en nuestras vidas, completos estamos. Te amamos bebé, bienvenido a casa, toda tu familia siempre te protegerá”.

Todo cambió unas horas después, cuando la famosa compartió a través de las temporales historias de Instagram, que su pareja y su suegra, se habían enojado por el género del bebé y tuvo una pelea con la señora, la noche del 14 de junio.

Natalia comentó que desde un principio, su suegra manifestaba su inclinación por que el bebé fuera de un género, pero no especificó cuál. “Ella siempre mostró inclinación a un sexo. Desde el principio se mostró renuente a mi bebé. En cuanto nació, todo mal y empezó el ataque”.

Su suegra mostró inclinación a un género específico desde el principio, según Natalia / Instagram: @nataliaalcoceroficial

“Me siento culpable, porque no le di a mi suegra lo que quería. Tuvo comentarios super despectivos… pienso por qué me hace sentir mal, me siento mal yo, de que no tuve lo que todo mundo esperaba. Hubo comentarios súper despectivos… se me está castigando porque no salió del sexo que quería la familia”, dijo en otra historia, expresando cómo se sentía.

“Desde que nació me han castigado. No me contesta porque no salió del sexo que querían cuando es algo que no está en nuestras manos”, continuó explicando.

Natalia contó que su suegra y su novio la están castigando porque el bebé que acaba de tener no es del género que esperaban / Instagram: @nataliaalcoceroficial

Para evitar más controversia, Natalia comentó, “No les voy a decir el sexo pero yo estoy feliz con lo que fue, lo único que me importa es que esté sane”, dijo.

Natalia dice que a ella no le importa el género de su bebé, sino solo que esté “sane”. / Instagram: @nataliaalcoceroficial

Y admitió, “No la he pasado bien. Ha sido un proceso difícil donde he tenido que admitir que no es mi culpa, donde se ha querido cambiar y alterar la situación, pero lo más importante es la familia y luchas por lo que amas”.

Natalia expresó lo que está sucediendo, a través de redes sociales / Instagram: @nataliaalcoceroficial

Natalia expresó a sus seguidores si alguien más había pasado por una situación similar, pues ella no sabía cómo reaccionar, “Creo que nunca había pasado por esta situación en donde tener a un bebé de un sexo en específico, literal, te hacía hasta tener problemas con tu suegra. Me siento culpable. Sé que no me debo sentir culpable porque ni siquiera fue mi situación… no sé si a lo mejor es normal”.

La famosa, quien atraviesa por un pleito legal con el padre de dos de sus otras hijas, que la llevó a ser detenida hace unos meses, expresó que tiene la esperanza de que su actual pareja recapacite, “Confío en que el papá de mi bebé sentirá amor, sin importar su sexo, y que la familia respetará lo que como familia hemos formado. Es una tristeza sentir el desprecio por el sexo… es un bebé que ha sido valiente, poderoso y fuerte desde el vientre”.

Natalia precisó que convenció a algunos de sus amigos para que fueran por él y se lo llevaran, “Hoy estoy sola con mi bebé”, concluyó.