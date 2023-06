Natalia Alcocer ya es mamá por cuarta vez. Lo anuncia con emotivo mensaje: “bebé vikingo”

La ex habitante de La Casa de los Famosos, Natalia Alcocer, dio a conocer hace unas horas, que ya nació su cuarto bebé.

La polémica conductora lo anunció a través de sus redes sociales, donde dejó un emotivo mensaje para anunciar la feliz noticia.

“#BABYVIKING IS HERE (bebé vikingo está aquí) llegaste el día indicado, atónitos estamos de que estés a nuestro lado y aunque de ti no mucho hablado, contigo en nuestras vidas, completos estamos. Te amamos bebé, welcome home (bienvenido a casa), toda tu familia siempre te protegerá”, escribió.

Natalia acompañó este mensaje junto a un video en el que se ven en tono sepia las manos del papá, el modelo Michael Cohn del Real, cubriendo las manos de la conductora, y poco a poco van destapando juntos los piecitos de su bebé.

Hasta este momento, Natalia no ha hablado sobre el género de su bebé, pues como bien lo plasmó en su mensaje, ha sido poco lo que han dicho sobre el embarazo y su nacimiento.

Natalia Alcocer dijo poco sobre su embarazo, y ahora da a conocer que ya nació su bebé / Instagram: @nataliaalcoceroficial

Esta feliz noticia se da luego de que la ex participante de Survivor México viviera difíciles momentos al ser detenida en marzo, debido a que su ex, Juan José ‘N’ dijo ante las autoridades que no había podido convivir con las hijas que tuvieron en común, por lo que al ser arrestada por unas horas, comenzó con malestares y terminó por revelar que estaba embarazada. Se habló de que la adrenalina le había provocado en aquel entonces que entrara en labor de parto.

Sin embargo, al ser trasladada a un hospital, la conductora logró ser estabilizada y junto a su bebé, pudieron salir bien de este desagradable momento.

Éste es el cuarto bebé de Natalia Alcocer, pues tiene dos niñas con el empresario Juan José ’N’, y una hija de una relación anterior.