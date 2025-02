LCDLF All-stars: Natalia Alcocer celebra la expulsión de Salvador Zerboni: “Justicia divina”

Sin duda alguna, la eliminación de Salvador Zerboni de ‘La casa de los famosos All-Stars’ causó un gran impacto, tanto en los habitantes como en el público. Muchos usuarios en redes sociales han calificado de injusta la salida del actor y señalan a los productores de “meter mano negra” en las nominaciones.

Si bien los fanáticos siguen disgustados, Natalia Alcocer dejó ver que estaba muy feliz con la expulsión de Zerboni y hasta arremetió contra aquellos que se han quejado.

Recordemos que Natalia y Salvador participaron en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Durante su estancia, protagonizaron varios de los conflictos más intensos de esa edición.

Si bien después pudieron dejar de lado las diferencias, la actriz considera que su colega se merecía ser el primer expulsado de ‘La casa de los famosos All-stars’.

¿Qué dijo Natalia Alcocer sobre la expulsión de Salvador Zerboni de ‘LCDLF All-stars’?

A través de una transmisión en TikTok, Natalia Alcocer recordó que su convivencia con Salvador Zerboni en el show no había sido la mejor y, si bien ya lo había perdonado, se siente feliz de que lo hayan eliminado.

Natalia Alcocer “Claro que me da gusto (la salida de Salvador Zerboni). No me gusta cómo juega Zerboni. No lo digo solo como espectadora, lo digo porque viví con él, sufrí de lo que el señor hizo. Aunque ya haya pasado la página y trabajemos juntos, claro que se siente rico que, a la primera semana, el señor (haya sido eliminado)”

También sostuvo que el actor, probablemente, justificará su expulsión, ya que tiene un gran ego: “No duden que, al rato, va a salir a decir ‘no, es que fue lo que platiqué (con la producción) porque tengo otro proyecto’. El señor no hizo su maleta. Le dieron en el ego”, indicó.

Natalia Alcocer pone un alto a los que reclaman por la salida de Salvador Zerboni

Durante su transmisión, la actriz aseguró que aquellos que se sienten tristes por la salida de Zerboni no hubieran aguantado ver sus actitudes negativas hasta el final de la temporada. De igual forma, puntualizó que su eliminación fue una decisión del público, por lo que nadie debería quejarse.

“¿No entienden? Esto es un juego de estrategia, no solamente de los habitantes, sino también de los clubs de fans. Ahorita sí, todos ‘pobrecito, alushe’, yo también, casi se la compro, pero luego me acordé (de las cosas que me hizo). Justicia divina”, insistió.

Tras sus declaraciones, compartió un mensaje a través de X (antes Twitter) manifestando que los únicos culpables de la expulsión de su colega fueron los fans del programa.

“El público quejándose de la salida de Zerboni, pero si ustedes no votaron para que se quedara ¿Dónde está puerto Rico y México que le prometió Adame? Chicos, se les olvida que este juego ustedes lo escriben”, escribió.

¿Cómo reaccionó Salvador Zerboni ante su salida de ‘La casa de los famosos All-stars’?

Después de que Javier Poza, conductor del programa, diera a conocer que era el primer expulsado de ‘La casa de los famosos All-Stars’, Salvador Zerboni se despidió de Alfredo Adame y después se sentó en el piso, mientras se preguntaba sobre lo que había hecho mal.

Según uno de los panelistas del programa, el actor quiso retirarse del foro sin dar entrevistas y se puso a gritar en el estacionamiento, pues, aparentemente, estaba muy frustrado con su salida.

También comentó que, probablemente, necesite ayuda psicológica, pues ser el primer expulsado, luego de que en su temporada quedara en segundo lugar, debió ser un golpe muy fuerte.

