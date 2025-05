Elisa Beristain vive momentos de angustia en plena transmisión en vivo: VIDEO

¡Momentos de pánico en vivo! Lo que parecía ser una transmisión más del programa de YouTube ‘Beristime’, terminó por convertirse en un momento de angustia y sorpresa para los seguidores de la querida Elisa Beristain.

Elisa Beristain, conductora conocida por su estilo directo y sin filtros, vivió un episodio de atragantamiento en plena emisión en vivo, lo que provocó una reacción inmediata tanto de su equipo como de los espectadores. ¿Le pasó algo grave?

¿Qué le pasó a Elisa Beristain en pleno programa en vivo este 22 de mayo?

Durante una acalorada conversación sobre Ivonne Montero y Francisco Cantú, Beristain comenzó a toser repentinamente y a llevarse las manos al cuello en señal de incomodidad. En estos momentos de tensión, la conductora dijo: “Espérate. Me estoy ahogando”.

Su compañero de emisión, visiblemente preocupado, interrumpió el segmento al notar que Elisa no podía hablar con normalidad. Aunque el incidente duró apenas unos segundos, la tensión en el set fue palpable: “¿Estás bien?”, le cuestionó su compañero.

En las imágenes se puede ver que el presentador la ve con preocupación y después se levantó para echarle aire con la libreta que sostenía en sus manos. Sin embargo, ella repetía: “Me estoy ahogando”.

La producción cortó brevemente el audio y se limitó a enfocar otro ángulo mientras Elisa se recuperaba.

¿Elisa Beristain logró reincorporarse al programa en vivo tras su accidente?

Minutos después, la conductora retomó el aire, visiblemente afectada, pero agradecida por el apoyo de su equipo.

“Me estaba ahogando con mi baba. Me estaba ahogando con mi propia baba. Estaba así, haciéndoles (chasquea hacia el aire). Como que me vieran que se me estaba yendo por el otro lado…Por poco me les petateo aquí, en vivo… Se me fue la saliba por otro lado, perdón”, dijo entre risas nerviosas, en un intento de restar importancia al momento.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación y compartieron mensajes de apoyo. “Me preocupé mucho, pensé que era algo más grave”, escribió una seguidora. Otros elogiaron la rápida reacción de su compañero, quien se mantuvo atento y listo para intervenir.

Hasta el momento, Elisa Beristain no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, al final del programa se mostró más tranquila. Nos da mucho gusto que esté bien.

¿Quién es Elisa Beristain?

Elisa Beristain es una periodista, conductora y empresaria mexicana reconocida por su participación en el reality Rica, famosa, latina y como exconductora de Chisme no like.

En 2024 lanzó su propio programa en YouTube, ‘Beristime’. Está casada con el productor Pepe Garza desde 1998 y tiene dos hijas. Es una figura influyente en el mundo del entretenimiento latino en Estados Unidos, y también dirige su marca de estilo de vida, BeriStyle.