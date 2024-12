Javier Ceriani y Elisa Beristain anuncian el regreso de ‘Chisme no like’

Gran sorpresa causó hace unas semanas la inesperada noticia del fin del exitoso programa ‘Chisme no like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain tras 6 años al aire. En un primer momento, ambos guardaron silencio ante tan abrupta decisión, aunque poco después Ceriani nos dijo: “‘Chisme no like’ fue una experiencia increíble. Hicimos historia. Sin embargo, como todo ciclo terminó”.

Ceriani ya anunció su nuevo proyecto en solitario / Instagram

Javier Ceriani dijo que había un proceso legal para desarmar la empresa

En cuanto a los motivos, nos comentó: “El proyecto se cerró por común acuerdo. No puedo hablar más porque tenemos un proceso legal para desarmar la empresa que era ese programa. Es como un matrimonio que se divorcia”. Y es que la empresa que conformaba ese programa estaba constituida por tres socios: Javier, Elisa y el esposo de ella, el prestigiado conductor y promotor radial Pepe Garza.

Posterior a ello, Javier inició una nueva aventura con un canal de YouTube con su nombre y con el cual ha tenido una excelente recepción gracias a una gran cantidad de exclusivas que ha tenido en menos de un mes.

Javier Ceriani / Instagram: @javierceriani

Javier y Elisa tuvieron una reunión secreta, ¡'Chisme no like’ regresa!

Pero una gran sorpresa nos llevamos al enterarnos que hace unos días Javier y Elisa decidieron dejar atrás cualquier problema y se reunieron de manera secreta en un restaurante en Los Ángeles. Para esta reunión, ambos solicitaron estar en un área reservada del restaurante donde nadie los pudiera ver ni captar, y los meseros del lugar estuvieron todo el tiempo al pendiente de que esto no ocurriera.

Hasta donde se supo, la reunión duró alrededor de tres horas y en todo momento se les vio muy tranquilos, hasta sonrisas hubo entre ellos. Una fuente nos dio más detalles de este reencuentro: “Ya tenían más de un mes de no verse y al principio estaban con cierto recelo, se respiraba tensión, pero conforme fue pasando el tiempo, el ambiente se fue relajando y comenzaron a sonreír”.

Elisa Beristain / Facebook: Elisa Beristain

Nuestra fuente agregó: “Al final se abrazaron con mucho cariño y lo que alcanzamos a escuchar es que ya hubo reconciliación entre ellos, y para enero en una conferencia de prensa anunciarán el retorno del programa ‘Chisme no like’ para complacer a todos sus seguidores y fans que los extrañan juntos. Eso no significa que Javier deje su canal con el que le ha ido formidable, pero se dará tiempo para combinar ambas emisiones y seguir siendo el ‘güero cabaretero consentido de la farándula internacional’ con esa mancuerna con Elisa. Nos vienen grandes sorpresas con ellos”.

Sin duda, el regreso de Javier Ceriani y Elisa Beristain juntos es un sueño, ¡pero GUAJIRO! INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR ESTE 28 DE DICIEMBRE. LAMENTABLEMENTE NO SE ESPERA QUE LOS CONDUCTORES REGRESEN A CONDUCIR CHISME NO LIKE JUNTOS.