¿Elisa Beristain entre la vida y la muerte? Shock séptico la mantiene en UCI confirma su hermano: “va y viene”

La salud de Elisa Beristain, periodista de espectáculos y exconductora de Chisme no like, mantiene en alerta a sus seguidores luego de que se confirmara que está en cuidados intensivos, sedada y bajo estricta vigilancia médica. La comunicadora sufrió un shock séptico derivado de una perforación en el intestino, un cuadro considerado grave y potencialmente mortal si no se controla a tiempo.

La información fue compartida por su entorno cercano y por su propio hermano, Leo, quien habló abiertamente sobre la condición crítica de la presentadora.

Elisa Beristain / Facebook: Elisa Beristain

¿Qué le pasó a Elisa Beristain y cuándo comenzaron los síntomas?

Los problemas de salud de Elisa Beristain comenzaron de forma repentina mientras realizaba una entrevista para su canal BerisTIME. Durante la grabación, su malestar se hizo evidente. Según relató ella misma en ese momento:

“Al principio sentía que era como un retortijón, pero me siento como mareada, me siento bien mal. (...) Yo creo que voy a ir a urgencias porque estoy sudando.”

Quienes estaban en la producción notaron que lucía pálida y con evidente dolor abdominal. Horas después, la situación se agravó y fue trasladada de urgencia al hospital, donde estudios médicos detectaron una perforación intestinal, origen de la infección que desencadenó el shock séptico.

Este tipo de complicación ocurre cuando una infección se expande por el cuerpo, afectando órganos y provocando una peligrosa baja de presión arterial. En su caso, la infección avanzó rápidamente, lo que obligó a ingresarla a terapia intensiva.

Elisa Beristain se ahoga en vivo / YT

¿Cuál es el estado de salud HOY 28 de enero de 2026 de Elisa Beristain en cuidados intensivos?

La actualización más reciente fue compartida por el hermano de Elisa Beristain, quien explicó que la periodista se encuentra sedada debido a los fuertes dolores que presentó:

“Elisa, probablemente no me estés viendo (...) ella está, va y viene, digamos que la tienen en sedación para que los dolores tan fuertes que el día de ayer en la tarde-noche se presentaron con más intensidad, no la alteren. Que trate de estar lo más cómoda posible, dentro de la misma gravedad”.

También aclaró que la sedación no es permanente, ya que los médicos necesitan evaluarla: “Va y viene para que puedan seguirla revisando y que vean cómo está sin que esté completamente sedada”.

Leo no ocultó su preocupación y lanzó un mensaje emocional: “Tienes que desconectarte Elisa, tienes que quedar completamente bien para que puedas venir a pedir que apaguemos el teléfono, quiero escuchar tu voz”.

¿Por qué un shock séptico es tan peligroso como el que sufrió Elisa Beristain?

El shock séptico es una de las complicaciones médicas más severas asociadas a infecciones. Ocurre cuando el cuerpo responde de forma extrema a una infección, generando inflamación generalizada, falla orgánica y una caída peligrosa de la presión arterial.

En el caso de Elisa Beristain, la perforación intestinal permitió que bacterias ingresaran al torrente sanguíneo, provocando la infección sistémica. Por ello, los médicos priorizan controlar la infección, estabilizar su presión arterial y evitar daño a órganos vitales.

Su hermano fue claro sobre la gravedad: “Elisa tiene esa situación en su cuerpo, tiene una perforación en el intestino es algo importante, que puede provocar la muerte y a nadie se le desea”.

Elisa Beristain, periodista mexicana, hospitalizada tras hacer entrevista y cerca de un choque séptico: FOTOS / YT: BerisTIME, redes sociales y canva

¿Podrá Elisa Beristain volver pronto a la conducción después del shock séptico?

De acuerdo con la información compartida por la familia de Elisa Beristain, el equipo médico aún realiza estudios para definir el tratamiento definitivo. Por ahora, la meta principal es que logre salir de terapia intensiva.

Leo detalló el panorama actual: “No saben todavía cuál tratamiento van a seguir, lo primero es estabilizarla, parar la infección, regular sus signos vitales, que salga de cuidados intensivos y que pase a piso. Ese es el primer paso y es lo único que sé”.

La producción del programa también se pronunció: “El estado de salud de Elisa Beristain continúa siendo delicado. La conductora permanece en cuidados intensivos, bajo estricta supervisión médica, tras presentar un choque séptico”.

Mientras tanto, seguidores y colegas continúan enviando mensajes de apoyo, aferrados a que la comunicadora logre superar este episodio crítico que hoy la mantiene entre la vida y la muerte, en una batalla médica donde cada hora cuenta.

