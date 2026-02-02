Mar Contreras es hospitalizada de emergencia tras show de Mentiras, el musical: ¿Cuál es su estado de salud?

La actriz y cantante Mar Contreras volvió a encender las alarmas entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que ingresó de urgencia a un hospital la noche del domingo 1 de febrero. La noticia fue confirmada por su esposo, Julio Aguilar, a través de redes sociales, donde compartió imágenes que mostraban y relataban lo sucedido el fin de semana. Te contamos lo que sabemos.

¿Por qué Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia a inicios de enero?

Durante la primera semana de enero de este 2026, Mar Contreras compartió que se vio obligada a guardar reposo absoluto durante varios días, ya que no ha tenido fuerzas para levantarse de la cama.

La finalista de La casa de los famosos México detalló que presentó fiebre persistente, con registros que resultaron preocupantes desde el punto de vista médico, por lo que decidió mantenerse bajo observación y pendiente de su estado de salud.

“ Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 6:30 pm. La fiebre no me ha parado, anoche casi llego a 40 grados, ahorita con 38.5 en lo menos peor que me he sentido ”, Mar Contreras el 5 de enero.

Mar Contreras se pronunció sobre su condición médica y, mediante sus redes sociales, dio a conocer que enfrentaba un episodio de bronquitis, situación que la mantuvo en reposo.

En esa misma publicación, Mar expresó su agradecimiento por el cariño recibido y ofreció una actualización puntual sobre cómo ha avanzado su estado de salud. Tiempo después mencionó que su salud mejoró considerablemente.

¿Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia HOY 2 de febrero?

Julio Aguilar, esposo de la actriz y cantante Mar Contreras, quien dio a conocer la situación mediante su cuenta de X, donde publicó tres fotografías:



Fotografía en el teatro durante la función,

en la entrada de urgencias del Hospital y

otra imagen desde el interior de la habitación.

Su mensaje fue suficiente para causar impacto y generar preocupación entre seguidores, quienes unas horas antes la habían visto en plena función de teatro:

Bueno, así es este viaje llamado vida. Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola. Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras

Lo último que se ha visto de Mar Contreras fue un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, en el que aparece junto a su familia y mostrando su vestuario que parece ser de Mentiras, el musical.

Bueno así es este viaje llamado vida. Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola. pic.twitter.com/uhF88Zufwz — Julio Aguilar (@Julioaguilarg) February 2, 2026

¿Cuál es la causa por la que Mar Contreras fue hospitalizada HOY, 2 de febrero?

En la publicación de Julio Aguilar, marido de Mar Contreras, no se detalla el diagnóstico ni el estado clínico de la actriz, por lo que dejó espacio a la especulación de los internautas.

Muchos relacionan el actual episodio de salud con lo sucedido con ella hace un mes, cuando padeció de sus vías respiratorias.

Lo que más ha llamado la atención es que horas antes de ser hospitalizada, Mar Contreras se mostró activa y sonriente en redes sociales, además de presentarse en el teatro.

Seguiremos actualizando.

