Muere cantante de “La voz” tras mordida de serpiente: ¡Fue atacada mientras dormía! “No podía hablar”

Apenas la semana pasada se confirmaba la muerte de Wilker José Vivanco García, famoso cantante colombiano de apenas 24 de edad, quien perdía la vida en un trágico accidente de motocicleta. El mundo de la música se vistió nuevamente de luto tras la repentina muerte de una joven cantante de 26 años y una de las voces más prometedoras surgidas de “La voz”. La noticia ha conmocionado a miles de seguidores que veían en ella a una futura estrella internacional. De acuerdo con reportes, la intérprete falleció el pasado sábado 31 de enero luego de ser mordida por una serpiente mientras dormía en su departamento. ¿Quién era y qué sucedió exactamente?

Famosa cantante es hallada muerta en su domicilio. / Canva

¿Qué famosa cantante de La voz murió tras ser mordida por una serpiente?

Este fin de semana se confirmó la muerte de Ifunanya Nwangene, cantante reconocida por su participación en “La voz” edición Nigeria, espacio en el que se colocó en el radar nacional gracias su voz de soprano.

La joven se encontraba en plena preparación de su debut como solista, un proyecto que prometía fusionar elementos del pop con la ópera y sonidos tradicionales nigerianos, propuesta que había generado altas expectativas en la industria musical africana.

Ante la noticia, una ola de comentarios inundaron las redes sociales, no solo por la sorpresa que implicó su muerte, si no también haciendo homenajes y recordándola por su audición en dicho programa del país.

Muere Ifunanya Nwangene, cantante de “La Voz Nigeria” / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque de serpiente que sufrió la cantante Ifunanya Nwangene?

Según información de BBC África, Ifunanya se encontraba durmiendo en su habitación cuando, alrededor de las 8:00 de la mañana, fue atacada por una serpiente que habría ingresado al inmueble sin ser detectada.

Tras el ataque, la joven cantante se trasladó de emergencia a un hospital. Sin embargo, el tiempo jugó en su contra. Fuentes locales informaron que el centro médico no contaba de inmediato con el suero antiofídico necesario, lo que complicó su atención. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el veneno se propagó rápidamente y, pasado el mediodía, se confirmó su fallecimiento.

Uno de los amigos de Ifunanya compartió vía redes sociales que la cantante “ No podía hablar, solo hacer gestos con las manos y le costaba respirar ”.

Además, en la cuenta de Instagram de la propia Ifunanya, compartieron una historia en la que había un testimonio, tras su muerte, de lo que había sucedido:

Me dijo ‘Emy, no te asustes, pero acabo de ser mordida por una serpiente, voy en camino al hospital’. Ella dijo que estaba durmiendo, sintió dolor cuando abrió los ojos y vio a la serpiente. IG: official_kaybaba1

Muere cantante de La Voz Nigeria tras mordida de serpiente / IG: offical_kaybaba1, redes sociales y canva

¿Quién fue Ifunanya Nwangene?

Ifunanya Nwangene se consolidó como una de las jóvenes intérpretes con mayor proyección en Nigeria. Nacida en 1999, descubrió desde muy pequeña su talento vocal, sobresaliendo pronto por su voz de soprano.

Su proyección nacional llegó tras su paso por “La voz Nigeria”, escenario que le permitió darse a conocer ante una audiencia enorme y posicionarse como una de las voces más llamativas de su generación.

Más allá del ámbito televisivo, su desarrollo artístico creció al convertirse en la voz principal del “Amemuso Choir”, una de las agrupaciones corales más reconocidas del país, donde terminó de consolidar su identidad musical.

