Muere querido cantante de regional mexicano inesperadamente: ¡Colaboró con Jenni Rivera y Valentín Elizalde!

A tan solo unos días de la muerte de Yeison Jiménez, cantante colombiano, una nueva tragedia sacude al gremio artístico con la inesperada muerte de un reconocido compositor y cantante mexicano, el cual, dejó una huella imborrable gracias a sus letras y colaboraciones con grandes figuras del género. ¿De quién se trata?

Silueta de cantante / Canva

¿Qué cantante de regional mexicano que colaboró con Jenni Rivera murió recientemente?

La muerte de Agustín Cejudo, reconocido cantante de regional mexicano, fue confirmada de manera oficial por la disquera Yada Records, empresa de la que formaba parte. A través de un breve pero emotivo comunicado, la compañía lamentó la pérdida y pidió respeto para evitar rumores o información falsa:

“ Despedimos con cariño a nuestro querido amigo Agustín Cejudo Moreno. Gracias por tu música, tus consejos y tu amistad. Hasta pronto. QEPD ”, expresó el sello discográfico.

La SACM - Sociedad de Autores y Compositores de México, por su parte, también dijo algunas palabras sobre la muerte del cantante y en comentarios los fans y seguidores también se dieron cita:



“En paz descanse colega, me tocó conocerlo en Mazatlán. Excelente persona, dios te tenga en santa gloria”,

“Un gran compositor y gran ser humano, descanse en paz compa” y,

“Se le va extrañar mucho maestro Q.E.P.D.”

Te puede interesar: Muere estrella del regional mexicano y deja a su grupo devastado; revelan desgarradores detalles de su muerte

Despiden a Agustín Cejudo cantante y compositor mexicano / FB: SACM - Sociedad de Autores y Compositores de México y canva

¿De qué murió el cantante mexicano Agustín Cejudo?

Ni la familia de Agustín Cejudo, ni su disquera, Yada Records, han dado a conocer información oficial sobre qué provocó su fallecimiento, ocurrido el jueves 15 de enero de 2026, por lo que cualquier versión que circule es únicamente especulación.

Tampoco se ha informado que el compositor padeciera una enfermedad grave ni que haya sufrido algún accidente. La muerte del intérprete se ha mantenido fuera de las redes, las cuales, solo han fungido como sitio para homenajes y mensajes de despedida.

Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles. Por ahora, el gremio musical y sus seguidores se mantienen a la espera de información oficial.

Mira: Muere famoso cantante de regional mexicano Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de oro ¿De qué murió?

Agustín Cejudo Moreno, cantante mexicano, muere / Redes sociales

¿Cuáles son las canciones más famosas de Agustín Cejudo?

Agustín Cejudo Moreno nació en Ciudad Obregón, Sonora, desarrolló una carrera como cantante, su mayor reconocimiento llegó gracias a su talento como compositor.

A lo largo de su trayectoria, Cejudo Moreno se ganó el respeto de la industria al colaborar con figuras emblemáticas del género. Entre los artistas que interpretaron sus composiciones se encuentran:



Valentín Elizalde,

Jenni Rivera,

El “Chapo” de Sinaloa y

Los Invasores de Nuevo León.

El legado artístico de Agustín Cejudo Moreno es amplio y significativo. Entre sus composiciones más recordadas destacan:



“Por qué no le calas”,

“Mis defectos”,

“No soy de palo” y

“Sobre la tumba de mi padre”. Esta última, grabada en 2003 por Valentín Elizalde, el recordado “Gallo de oro”, continúa sonando con fuerza más de dos décadas después de su lanzamiento.

Tal vez te interese: Muere querida cantante del regional mexicano, la despiden con triste mensaje: “Dejó huella en cada escenario”