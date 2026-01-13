Gomita relata la peor humillación que vivió en Sabadazo y revela que ¡casi queda en silla de ruedas!

Gomita recordó recientemente una triste experiencia que vivió en Sabadazo un programa en el que aprendió mucho, pero en el que reconoce que vivió muchas humillaciones por querer estar dentro del programa, en el cual pasó se ser payasita a conductora.

En una entrevista reciente con Rayito, la exparticipante de “La casa de los famosos México” recordó que su llegada a la televisión no fue sencilla y que, durante años, aceptó situaciones que hoy no permitiría, todo con tal de crecer profesionalmente y apoyar a su familia.

Mira: Gomita revela que pensó en partir de este mundo tras las burlas por ‘La casa de los famosos México’

Gomita recuerda que le lastimaron la columna en un dinámica en Se vale / Redes sociales

¿Qué dijo Gomita sobre sus inicios en Sabadazo?

Gomita recordó recientemente una triste experiencia que vivió en “Sabadazo”, un programa en el que aprendió mucho como persona, pero en el que reconoce que vivió muchas humillaciones por querer estar dentro del programa, por lo cual al pasar de payasita a conductora del programa que fue su salto a la fama.

La conductora explicó que, en un inicio, su papel era acompañar a su hermano y que su participación en pantalla era mínima. Con el paso del tiempo, su presencia fue creciendo hasta que logró consolidarse como una de las conductoras del proyecto.

La exparticipante de “La casa de los famosos México” recordó que su trabajo era ser la patiña de su hermano y pasó de estar solo cinco minutos del programa a ir ocupando más espacio dentro del programa, hasta que se convirtió en conductora del programa.

“Nunca he dicho no y eso me ha ayudado, una vez me dijeron puedes leer el prompter y ya de ahí me dieron el espacio para conducir”, dijo.

Mira: ¿Gomita está enferma? La influencer rompe el silencio y revela la verdad sobre su impactante cambio físico

Gomita recuerda que le lastimaron la columna en un dinámica en Se vale / Redes sociales

Gomita revela sus inseguridades con su cuerpo en Sabadazo

Sin embargo, Gomita también reconoció que no todo fue miel sobre hojuelas, pues en realidad decía que sí a todo a los jefes, incluso si eso incluía algo que no le encantaría. Con el tiempo, esa actitud le generó profundas inseguridades relacionadas con su imagen física.

“A mucha gente le cuesta trabajo agachar la cabeza, a mí me costó muchas humillaciones, yo decía sí a todo, era la gordita, la feíta decía que sí, ahí conocí el concepto de los cuerpos arreglados y estéticos, cuando venía del barrio y empiezan mis traumas de quererme bonita como mis compañeras, ya ahí venía la parte más dura, porque tenía que aguantar que me dijeran la gorda y después de operarme seguir siendo la graciosa del programa”, comentó Gomita en entrevista con Rayito.

Pese a todo, la conductora aseguró que hoy puede ver los frutos de su esfuerzo y considera que se encuentra en un mejor momento personal y económico, especialmente por el bienestar de su familia.

“De alguna u otra manera soportar tantas cosas tiene una gran recompensa, que es tener a mi familia como yo quería, hasta dormir en paz en mi cama y no tengo la preocupación de que mi mamá va a estar mal o la van a golpear o no voy a amanecer”.“Me humillaron tanto y eso me hizo crecer como persona”, dijo.

Gomita relató que casi queda en silla de ruedas tras ser hipnotizada en Sabadazo. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Gomita sobre la humillación en Sabadazo que la llevó al hospital?

Durante la charla, Rayito le preguntó directamente cuál había sido la humillación más grande que vivió en el programa, a lo que Gomita respondió sin rodeos con la anécdota de cuando fue hipnotizada y el hipnotista hizo que varios miembros del equipo se subieran en su abdomen.

“La que me dolió mucho fue cuando me hipnotizaron en el programa, ese día mi mamá me dijo no te vayas a dejar hipnotizar, va un tipo a hipnotizarme, primero era Cecilia Galliano quien tenía que hacer, pero ella no quiso, me metieron a mí porque yo era el peón, para todo yo, ojo, no era culpa de mi compañera, ella solo no quiso y los productores dijeron va Gomita”. Gomita

Checa: Gomita presume cambio físico después de 15 cirugías y las redes estallan: ¿Exceso o empoderamiento?

Gomita revela que casi queda paralítica tras lastimarse la espalda. / Captura de pantalla

¿Qué lesió sufrió Gomita tras ser hipnotizada en Sabadazo?

La situación terminó de la peor manera como era de esperarse, Gomita relató. “Me duermen, me ponen mi cabeza y los pies en sillas, mi cuerpo al aire y suben algunos compañeros en mi abdomen, termina la sección y yo termino en el hospital ese día, porque me lastimé la columna. Hasta la fecha sí tengo unos dolorcitos, pero he seguido yendo a terapia, pero esa vez sí se pasaron, jugaron con mi cuerpo y no hubo esa consciencia en ese momento”.

Finalmente, Gomita reveló la gravedad de lo ocurrido. “Subieron a dos de mis compañeras y un chico de producción que pesaba como más de 100 kilos, lo que hacían por rating, esa vez fue la más heavy porque pude haber terminado en silla de ruedas porque es la columna, afortunadamente no pasó”.

Mira: Gomita, por fin, revela si usó pastillas para su cambio de aspecto radical ¡se destapa su secreto! Así luce