Gomita presume cambio físico después de 15 cirugías y las redes estallan: ¿Exceso o empoderamiento?

La creadora de contenido y exhabitante de La casa de los famosos México, Araceli Ordaz, conocida como Gomita, volvió a generar conversación en plataformas digitales después de publicar una serie de fotografías en su perfil oficial de Instagram, donde supera los 4.1 millones de seguidores.

La publicación provocó que cientos de internautas se reunieran en la caja de comentarios para reaccionar a su nueva apariencia. Mientras algunos usuarios aplaudieron el resultado de los procedimientos estéticos, otros cuestionaron el uso de intervenciones quirúrgicas para alcanzar dicha imagen.

Te puede interesar: ¿Lapitizo fue demandado por violencia de género? Da importante anuncio tras acusaciones de maltrato

Gomita explica por qué rechazó La granja VIP 2025. / Foto: IG/gomitaoficial123

¿Cuántas cirugías se ha realizado Gomita y cómo ha cambiado su imagen?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha confirmado públicamente en entrevistas que se ha sometido a 15 cirugías estéticas a lo largo de los últimos años. La creadora de contenido ha compartido en distintas ocasiones que estos procedimientos han sido parte de un proceso personal de transformación física que ha documentado en redes sociales.

Entre las intervenciones más mencionadas se encuentran una cirugía bariátrica que contribuyó a su pérdida significativa de peso, así como diversas liposucciones y trabajos de lipoescultura para definir zonas específicas del cuerpo. Además, se ha reportado que se sometió al retiro de implantes de glúteos, así como a procedimientos para retirar exceso de piel después de cambios drásticos de peso. A lo largo de este proceso, también se ha hablado de intervenciones estéticas menores complementarias.

Te puede interesar: Gomita se quiebra al confesar que intentó ser mamá por inseminación artificial, ¿no lo logró?

¿Cómo luce actualmente Gomita, después de su historial de cirugías?

En la reciente fotografía compartida, Gomita aparece en sus redes sociales posando sobre el suelo con un body negro de manga larga y zapatillas de tacón en el mismo tono. Lleva el cabello suelto, con flequillo y ondas suaves. Estas fotos fueron acompañadas del mensaje que escribió en su publicación: “No hay nada más sexy que la confianza”, frase que complementa la intención estética del retrato.

En la imagen, se aprecia una silueta estilizada, resultado de los procedimientos estéticos que ha mencionado públicamente. Su maquillaje es marcado en ojos y labios, dando protagonismo a sus rasgos faciales. En la publicación se pueden percibir comentarios como:



“Te ves muy bien”

“Tan bella, Gomita, no hagas caso a los malos comentarios”

“Eres la mejor, orgullosa de ti”

“Mis respetos para esta mujer que aguanta tantos mensajes llenos de odio”

Sin embargo, también hubo usuarios que cuestionaron el uso de filtros o procedimientos estéticos, así como la percepción pública de la imagen personal, escribiendo comentarios como: “Trae bien alterada la realidad y el filtro también”.

Te puede interesar: Captan a supuesto fantasma dentro de ‘La casa de los famosos México': Aseguran “hay energías” VIDEO

Nueva figura de Gomita / Intagram

¿Qué ha sido de Gomita después de La casa de los famosos México?

Ha pasado más de un año desde que Araceli Ordaz participó en la segunda temporada del reality La casa de los famosos México, dinámica en la que, según diversos grupos de espectadores, su desempeño generó críticas que aún circulan en redes sociales. Aunque el público continúa discutiendo su participación, Gomita ha mantenido su actividad laboral alejada de formatos televisivos.

Actualmente, la creadora de contenido continúa trabajando dentro del ambiente circense, industria a la que pertenece desde su infancia. Además, sigue activa en plataformas digitales, espacios donde muestra momentos de su vida profesional y personal, así como promociones de trabajo y giras que realiza a nivel nacional.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: Los habitantes más conflictivos de todas las temporadas, según la IA