Marie Claire Harp desaparece de redes y programas: reportan que habría sufrido una parálisis facial

La reciente ausencia de Marie Claire Harp en redes sociales y transmisiones en vivo encendió las alertas entre sus seguidores y colegas de la televisión mexicana. La conductora, conocida por compartir de manera constante su día a día, dejó de publicar contenido actual y redujo notablemente su actividad digital, lo que generó múltiples especulaciones sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a Marie Claire Harp y por qué desapareció de redes sociales?

La versión fue dada a conocer por los conductores del programa Kadri Paparazzi, quienes aseguraron que Marie Claire Harp habría sufrido una parálisis facial, situación que habría generado preocupación tanto en su entorno personal como profesional. De acuerdo con lo informado en dicho espacio, el padecimiento habría sido detectado a tiempo y estaría directamente relacionado con una carga excesiva de trabajo y altos niveles de estrés.

Durante la transmisión, los conductores explicaron que la conductora dejó de presentarse en algunos compromisos laborales, entre ellos el programa La jugada, lo que reforzó las sospechas sobre un problema de salud. Asimismo, señalaron que durante esos días Marie Claire compartía únicamente contenido pasado en sus redes sociales, a diferencia de su dinámica habitual.

Uno de los comentarios difundidos en el programa señaló lo siguiente:

Kadri Paparazzi “Tenía una carga de trabajo extrema, tantos anuncios, tantos trabajos, aquí, allá, tanta presión que le pasó algo muy triste. No se había presentado al programa La Jugada, no había ido a diferentes programas, hasta el día de ayer empezó otra vez a salir. Subía cosas del pasado, no cosas que nos tiene acostumbrados”.

Hasta ahora, la información difundida se basa únicamente en lo señalado por el programa de espectáculos, ya que la conductora no ha confirmado ni desmentido públicamente esta versión.

¿Marie Claire Harp sufrió una parálisis facial por estrés y exceso de trabajo?

Según lo expuesto por los conductores de Kadri Paparazzi, los médicos que atendieron a Marie Claire Harp habrían determinado que el problema se originó por una combinación de estrés y exceso de trabajo. En ese mismo espacio se mencionó que, aunque se trató de una parálisis facial, esta habría sido leve y con un pronóstico favorable.

En la emisión también se destacó que el diagnóstico generó preocupación debido a la edad de la conductora y al impacto que este tipo de padecimientos puede tener, incluso cuando son temporales.

Kadri Paparazzi “Se dice que le dio una parálisis facial. Una persona muy guapa, muy joven, le dio esta parálisis facial. Le dijeron que era por exceso de estrés, por exceso de trabajo, le va a tener que bajar”.

Los conductores añadieron que Marie Claire Harp ya se encontraría bajo tratamiento médico, siguiendo las indicaciones correspondientes para lograr una recuperación completa. De acuerdo con la misma fuente, los especialistas habrían mostrado confianza en que la conductora podrá retomar sus actividades de manera normal una vez concluido el proceso de recuperación.

¿Marie Claire Harp ya regresó a la televisión y a su vida cotidiana?

En los últimos días, la conductora ha comenzado a retomar de manera gradual sus actividades públicas. De acuerdo con lo informado, Marie Claire Harp ya volvió a aparecer en el programa La jugada, lo que fue interpretado como una señal positiva sobre su estado de salud.

Además, en redes sociales publicó recientemente una fotografía en compañía de su mamá, imagen que llamó la atención de sus seguidores. En la publicación se les observa compartiendo un momento juntas durante una comida, lo que fue visto como parte de un proceso de descanso y reincorporación paulatina a su rutina diaria.

Aunque la conductora no ha hablado directamente sobre el supuesto diagnóstico, su presencia nuevamente en televisión y su actividad reciente en redes sociales indican que se encuentra retomando poco a poco sus compromisos personales y laborales. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de la empresa de televisión a la que pertenece ni de la propia Marie Claire Harp.

