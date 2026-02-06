Marie Claire, tras congelar sus óvulos, reaparece con galán señalado en redes por abandonar a su esposa con cáncer

Marie Claire Harp vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su trabajo en televisión ni por su reciente decisión de congelar sus óvulos, sino por su supuesto nuevo romance que habría intentado mantener en secreto. La conductora venezolana fue captada en actitud muy cercana con un misterioso hombre en Tepoztlán, Morelos, y aunque al principio todo parecía una escapada romántica discreta, las redes sociales hicieron lo suyo.

En cuestión de horas, comenzaron a circular versiones que no solo revelan la identidad del presunto galán, sino que además lo señalan por un pasado sentimental sumamente polémico. ¿De qué se trata?

Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial / @soywendyguevaraoficial

¿Qué está pasando con Marie Claire Harp y por qué la captaron en Tepoztlán?

Las sospechas comenzaron a crecer luego de que la cuenta de Instagram Reina Venenosa compartiera el mensaje de una seguidora que aseguró haber visto a Marie Claire Harp en un hotel de parejas en Tepoztlán, acompañada de un hombre.

“Vi a la Mariclaire en Tepoz con un hombre en un hotel que es de parejas”, se lee en el mensaje difundido por la cuenta de espectáculos, lo que de inmediato despertó curiosidad entre los seguidores de la conductora.

Más tarde, la misma cuenta publicó una fotografía en la que se observa a Marie Claire en lo que aparenta ser un restaurante, sentada frente a un hombre cuya identidad no había sido revelada en ese momento. Según el testimonio, ambos estuvieron el 18 de enero en Amomoxtli, Tepoztlán, un sitio conocido por su ambiente exclusivo y romántico.

“Ahí se alcanzan a ver los dos… después me metí a sus videos que tiene y en uno de ellos estaba este chico. Pensé que era su hermano, pero le limpiaba la cosa y así”, explicó la fuente, alimentando aún más las especulaciones sobre un nuevo romance.

¿Quién es Romar Meléndez, el supuesto nuevo galán de Marie Claire Harp?

La incógnita duró poco. De acuerdo con la información compartida por la misma cuenta de Instagram, el hombre que acompañaba a Marie Claire Harp fue identificado como Romar Meléndez, un cantante venezolano que actualmente trabaja en México como mánager de artistas infantiles y juveniles.

“Su nombre es Romar Meléndez… ya me mandaron el historial, muy guapo y todo, pero salió peor que José Manuel Figueroa”, se lee en uno de los mensajes que rápidamente se viralizó.

Según estas versiones, Marie Claire y Romar presuntamente habrían comenzado a salir desde diciembre, ya que durante un viaje de la conductora a Nueva York fue vista en compañía de un hombre que la abrazaba constantemente. Aunque ella nunca mostró su rostro de manera directa, en uno de sus videos aparece dándole un beso en la mejilla, detalle que ahora cobra un nuevo significado.

Aunque la presentadora habría intentado mantener la relación fuera del foco mediático, los seguidores ataron cabos y terminaron por descubrir la identidad del supuesto galán. Sin embargo, la conductora de La casa de los famosos México no ha confirmado estas especulaciones. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Por qué acusan a Romar Meléndez de abandonar a su esposa cuando tenía cáncer?

Lo que más ha generado indignación no es el romance en sí, sino el presunto pasado sentimental que se le atribuye a Romar Meléndez. De acuerdo con mensajes difundidos en redes sociales, el cantante presuntamente habría estado casado y, cuando su esposa enfermó de cáncer, supuestamente habría decidido dejarla sola.

“Ya estuvo casado y cuando a su esposa le dio cáncer, salió huyendo y la dejó sola”, señala uno de los testimonios compartidos por la cuenta de espectáculos.

Hasta el momento, ni Romar Meléndez ni Marie Claire Harp han salido a confirmar o desmentir estas acusaciones, por lo que se trata de versiones que circulan en redes y deben tomarse como señalamientos no comprobados. Sin embargo, la gravedad del señalamiento ha provocado una fuerte reacción entre los usuarios, quienes han cuestionado duramente al supuesto nuevo interés amoroso de la conductora.

¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre congelar sus óvulos y su deseo de ser mamá?

En medio de este revuelo, hace apenas una semana Marie Claire Harp habló con TVNotas abiertamente sobre una de las decisiones más importantes de su vida: congelar sus óvulos, un plan que había considerado desde 2024.

“Tengo óvulos congelados desde los 28 años. Y es que estoy en una carrera donde un día estás aquí, otro día allá. No se sabe dónde conocerás al amor de tu vida”, compartió.

La conductora explicó que fue su mamá quien la impulsó a tomar esta decisión: “Me dijo: ‘Deberías congelar óvulos, por si en algún momento quieres ser mamá’. Me dio ese speech y dije que sí”.

Sobre el tema de la maternidad y la edad, Marie Claire fue clara: “Ya tengo 32 años y sí importa el reloj biológico cuando quieres un embarazo sin tantos riesgos, pero al final eso no lo decidimos nosotras”.

Finalmente, dejó ver que, aunque no tiene certezas, el deseo de formar una familia sigue presente: “Sí, en algún momento de mi vida… espero en algún momento que alguien me pueda soportar, casarme y tener hijos. Son sueños que solo el tiempo cumplirá”.

Marie Claire Harp revela que congeló sus óvulos. / Foto: Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Cómo ha sido el pasado sentimental de Marie Claire Harp?

Antes de este nuevo capítulo, Marie Claire Harp vivió relaciones que marcaron profundamente su vida personal. En 2021 sostuvo un romance con el empresario Efraín Vergara, relación que terminó de manera conflictiva luego de que ella lo denunciara por supuesto acoso y presuntas amenazas.

Posteriormente, inició una relación con José Manuel Figueroa, con quien incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, la historia terminó en 2023. Aunque él aseguró que la ruptura se debió a la intensa carga laboral de la conductora, Marie Claire dejó entrever que hubo muchas otras razones, sin dar más detalles.