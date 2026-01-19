Marie Claire Harp congela sus óvulos y abre su corazón sobre la maternidad: ¡lo tenía en secreto!

Marie Claire Harp tenía en secreto que hace 4 años tomó medidas para ser madre y decidió congelar sus óvulos; sin embargo, la conductora no está segura de que vaya a tener hijos en algún momento de su vida.

“Si llego a quedar embarazada a la edad que tengo o cuando pretenda tenerlos, será una maravilla. O sea, todo dependerá. Aunque eso no es algo que determine si seré mamá, uno nunca sabe. Lo hice porque sentí que debía hacerlo y fue una decisión personal, familiar”.

Marie Claire Harp revela que congeló sus óvulos. / Foto: Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué dijo Marie Claire Harp sobre la decisión que tomó de congelar sus ovulos?

En abril de 2024, la exhabitante de La casa de los famosos México 2023 declaró en un programa estadounidense que tenía pensado congelar sus óvulos ese año. Pero ahora nos reveló que ya lo hizo tiempo atrás. “Tengo óvulos congelados desde los 28 años. Y es que estoy en una carrera donde un día estás aquí, otro día allá. No se sabe dónde conocerás al amor de tu vida, cómo te llevarán las aguas de esta bonita profesión”, dijo.

De acuerdo con la también conductora de TUDN, fue su mamá quien se lo aconsejó: “Me dijo: ‘Deberías congelar óvulos, por si en algún momento quieres ser mamá’. Me dio ese speech y dije que sí”.

Harp considera que, aunque ser mamá joven conlleva menos peligros, ahora la edad ya no representa tanto un obstáculo para tener hijos: “Ya tengo 32 años y sí importa el reloj biológico cuando quieres un embarazo sin tantos riesgos, pero al final eso no lo decidimos nosotras. Hay mujeres de 40 años que apenas experimentan eso y son las mamás más felices. Antes creo que era el estigma de que cuando tenías 40 ya te veías como de 60. Ahorita no, todo ha avanzado, las mujeres se cuidan más, están más saludables. La edad es un número que nos han metido en la cabeza, pero vayan al doctor, que él nos diga”.

Expresó que, a pesar de no tener la certeza de si lo logrará, desea tener hijos: “Sí, en algún momento de mi vida, y si no, así Dios lo quiso. Tengo unos sobrinos maravillosos que sé que nunca me van a desamparar, pero claro, espero en algún momento que alguien me pueda soportar, casarme y tener hijos. Son sueños que solo el tiempo cumplirá”.

La conductora Marie Claire Harp es originaria de Venezuela y hace 6 años decidió venir a nuestro país: “Salí de los concursos de belleza. No gané, pero me preparé. Ya llevaba 10 años trabajando en los medios de comunicación allá. Toda mi familia se vino a México y me quedé solita, porque me estaba yendo bien. Sin embargo, cuando inició la pandemia me dio mucho miedo y empecé a poner en una balanza qué quería para mi vida, porque ya extrañaba mucho a mi familia. Pensé: ‘Se me está yendo el tiempo aquí, mi mamá está allá’”.

Le preocupaba iniciar desde cero. “Todos me decían: ‘Estás loca, México es demasiado grande, hay mucha competencia’. Hasta que mi mamá me dijo que lo intentara. Agarré mis 2 maletas y todo se dio de manera increíble”.

Marie Claire ya tiene la residencia permanente y buscará nacionalizarse mexicana. Una de sus grandes oportunidades laborales será estar en la cobertura del Mundial este año para TelevisaUnivision, y apuesta a que México llegará al cuarto partido.

Aquí vemos a la conductora al lado de su hermana Claire y su mamá, Mary. Esta última le aconsejó realizar el procedimiento. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el pasado sentimental de Marie Claire Harp?

En 2021, Marie Claire Harp anduvo con el empresario Efraín Vergara, pero terminaron muy mal, ya que ella lo denunció por supuesto acoso y presuntas amenazas.

Tras terminar con Efraín Vergara, la conductora tuvo una relación con José Manuel Figueroa, incluso se comprometieron, pero terminaron en 2023. Él declaró que fue por la gran carga de trabajo de ella, pero Marie Claire comentó que fueron muchas otras cosas también, sin especificarlas.

¿En qué consiste el congelamiento de óvulos?

Según la Clínica Ingenes, la congelación y almacenamiento de óvulos es una técnica avanzada de preservación de la fertilidad que permite a las mujeres asegurar su capacidad de ser madres en el momento que consideren más adecuado.

Consiste en la extracción de óvulos maduros, que luego se someten a un proceso de congelación mediante técnicas de vitrificación, esto garantiza que mantengan su calidad y potencial reproductivo a lo largo del tiempo.

Meta: Marie Claire Harp compartió que congeló sus óvulos y explicó el motivo detrás de esta decisión. / Foto: IG/@marieclaireoficial

¿Qué otras famosas congelaron sus óvulos?

Marimar Vega: Reveló que congeló sus óvulos a los 35 años, cuando se divorció de Luis Ernesto Franco.

Ana de la Reguera: Declaró que lo hizo pensando en la maternidad a largo plazo.

Martha Higareda

¿Cuál es la trayectoria de Marie Claire Harp?

Marie Claire Harp inició con su participación en el concurso de belleza

En su país condujo el programa de revista Portada’s.

Al llegar a México trabajó en Bandamax. Saltó a la popularidad en 2023 al ser parte de la primera temporada de La casa de los famosos México. En la segunda y tercera temporadas ha sido la conductora digital.

Ha conducido Cuéntamelo ya! y ha participado en las transmisiones deportivas de TUDN.

