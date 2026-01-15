Filtran posibles participantes de La casa de los famosos México 2026: ¿exMasterChef entraría? Esto dicen

La nueva temporada de La casa de los famosos México ya está a la vuelta de la esquina y en redes sociales ya comenzó a circular una lista con posibles participantes, lo que ha desatado conversación entre seguidores del reality. La filtración apunta a un elenco que buscaría equilibrar perfiles: creadores de contenido con fuerte arrastre digital y figuras con trayectoria en televisión abierta.

Poncho confirma habitante de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Quiénes serían los posibles participantes de La casa de los famosos México 2026?

Una publicación de ‘Serios y sinceros’ de la red social X, dio los nombres de algunos de los posibles y presuntos candidatos para ingresar a La casa de los famosos México, entre ellos aparece Harold Azuara, actor mexicano que alcanzó popularidad por su participación en la serie juvenil La CQ.

A través de la publicación de la cuenta antes mencionada, no dieron más detalles más que la fotografía del actor, así como los que también, presuntamente, serían los posibles integrantes de dicha temporada, al igual que un emoji de una casa. Lo anterior fue considerado por usuarios como una filtración de algunas personalidades que presuntamente podrían ser parte del reality.

Cabe mencionar que el nombre de Harold volvió a colocarse en tendencia tras competir en MasterChef Celebrity México 2024, donde mostró una faceta distinta al público.

Durante su paso por el reality culinario, Harold Azuara sorprendió por su evolución como cocinero. Aunque fue eliminado en el episodio 14, su desempeño fue destacado en diversas emisiones y entrevistas posteriores, en las que expresó sentirse satisfecho con lo aprendido y con una confianza renovada tras la experiencia. Este antecedente en realities lo colocaría como un perfil atractivo para La casa de los famosos México, al ya estar familiarizado con dinámicas de competencia televisiva.

Harold Azuara / Captura de pantalla

¿Habrá influencers en la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026?

La respuesta, según los rumores, es sí. Uno de los perfiles digitales que figura en la lista filtrada es Caeli, cuyo nombre real es Patricia Caeli Santaolalla López. Se trata de una de las creadoras de contenido más reconocidas en México y considerada pionera del fenómeno youtuber en el país.

Caeli inició su carrera en internet hace más de una década y rápidamente se posicionó como una de las figuras femeninas más influyentes de la plataforma. Con el paso de los años, diversificó su presencia al incursionar en la música y otros formatos de entretenimiento digital, manteniendo una base sólida de seguidores.

Otro de los nombres que aparece en la lista filtrada es Damián Cervantes, comediante e influencer mexicano originario de Iztapalapa, quien en los últimos años ha ganado notoriedad por su contenido de humor enfocado en situaciones de la vida cotidiana. Su estilo se basa en personajes y “POVs” que retratan escenas comunes, lo que le ha permitido conectar con millones de usuarios en plataformas como TikTok e Instagram.

Antes de consolidarse en redes sociales, Damián Cervantes se formó profesionalmente en actuación e improvisación, herramientas que hoy forman parte central de su propuesta creativa. Gracias a esta preparación, ha llevado su comedia a escenarios en vivo y se ha presentado en recintos como la Teatrería, en la Ciudad de México, combinando stand up con actuación.

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por la producción de La casa de los famosos México. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

Caeli no pierde la esperanza de que la llamen para la próxima temporada de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026?

Hasta el momento, La casa de los famosos México 2026 no tiene una fecha de estreno oficial confirmada por TelevisaUnivision. Sin embargo, la propia producción y declaraciones de Galilea Montijo han confirmado que el reality sí regresará con una nueva temporada en 2026, actualmente en etapa de preproducción.

De acuerdo con información difundida por medios de espectáculos y tomando como referencia el calendario de temporadas anteriores, el estreno se perfila para finales de julio o principios de agosto de 2026. Esta ventana coincide con la estrategia habitual del formato, que suele ocupar la programación estelar de verano.

Por ahora, la televisora no ha anunciado el día exacto ni el elenco oficial, por lo que cualquier fecha específica sigue siendo tentativa hasta que se presente el calendario definitivo del reality.

