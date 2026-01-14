Conductor de La casa de los famosos México habría sido despedido por estallar ¡hasta habría roto una puerta!

Mauricio Garza fue uno de los conductores de las posgalas de la primera y segunda temporada de “La casa de los famosos México”. Durante esas emisiones hizo una gran mancuerna con Cecilia Galliano; sin embargo, en este 2025 la nueva temporada arrancó con un cambio en la conducción. En su lugar, entró Wendy Guevara y Ricardo Margaleft.

Aunque la producción no dijo nada de su salida, en entrevista con Maca Carriedo, Mauricio Garza expuso sus diferencias con la producción y con la misma Cecilia Galliano, pues aseguró que no lo dejaban expresar sus opiniones libremente y se sentía limitado, razón por la cual abandonó el proyecto.

Cecilia Galliano habló acerca de su relación Mauricio Garza / IG: @mauriciogarza_

¿Qué dijo Mauricio Garza sobre su salida de La casa de los famosos México?

El actor y conductor explicó que su experiencia en el reality dejó de ser disfrutable por varios factores. Uno de ellos fue su participación al lado de Cecilia Galliano, actriz argentina, con quien compartía la conducción de las galas.

“A veces Ceci y yo chocábamos mucho por nuestras personalidades. Le tengo mucho cariño, pero yo decía: ‘Pinch* Ceci, no me deja hablar’. No lo hacía por ching*r, simplemente se le iba la onda”, comentó con sinceridad.

Además, Garza relató que incluso llegó a enfrentarse con el director de cámaras por sentirse silenciado al aire:

“Llegué a un punto del programa que me peleé con el director de cámaras. Le dije: ‘güey, no me dejas decir nada y a Ceci la dejas decir todo’. Me decían: ‘Mau, cállate’. Le dije: ‘no me vuelves a callar y déjame ser’”, dijo Mauricio Garza

Mauricio Garza habría quedado fuera de La casa de los famosos México tras fuerte arranque de ira / Instagram: @mauriciogarza_

¿Por qué corrieron a Mauricio Garza en La casa de los famosos México, según Wendy Guevara?

Wendy Guevara reveló en su pódcast junto a Nicola Porcella otra versión sobre la salida de Mauricio Garza de “La casa de los famosos México”. De acuerdo con la influencer, el actor y conductor presuntamente habría sido despedido por una razón de peso, pues aseguró que en una ocasión Mauricio Garza explotó en “La casa de los famosos México”, le gritó a todos e incluso rompió una puerta e insultó al productor.

“La Mau Garza la corrieron por piojosa, voy a condensarlo aquí Mau un día pateó una puerta y le gritó a toda la producción y le hizo un hoyo y le mentó su madre al productor”, contó Wendy.

Aunque ‘La perdida’ no dio detalles de este presunto desencuentro, si sorprendió con esta fuerte declaración sobre el comportamiento de Mauricio Garza.

¿Quién es Mauricio Garza, exconductor de La casa de los famosos México?

Mauricio Garza Ferrigno

Es actor, comediante y conductor de televisión.

Debutó a los 11 años en “Código F.A.M.A.” (2003).

Participó en series como “Capadocia”, “El Señor de los Cielos” y “La candidata”.

Alcanzó gran popularidad con la comedia “40 y 20” (2016–2020).

Actuó en telenovelas como “Betty en NY” y “Parientes a la fuerza”.

Ha participado en realities como “Reto 4 elementos” y “¿Quién es la máscara?”.

Fue conductor de las pre y post galas de “La casa de los famosos México”.

