Marie Claire explota contra doña Lety, tras rumor de romance con empresario: “Me tiene harta”

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, aseguró en una entrevista que Marie Claire Harp mantiene desde hace tres años una relación con un empresario distinguido y guapo de origen venezolano. Ante estas declaraciones, la conductora negó rotundamente tener pareja y estalló contra Doña Lety asegurando que está harta de sus actitudes. ¡te contamos todo lo que dijo! ¡Se la acabó!

¿Qué dijo doña Lety, abuela de Aldo de Nigris sobre Marie Claire Harp y su presunto novio?

El domingo 28 de septiembre, doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, comentó en entrevista con “El Mojón” que Marie Claire Harp tiene un novio empresario millonario.

“Ya descubrí, para que sepas: Marie Claire tiene un novio empresario muy guapo, muy formal. Fui con un doctor y me contó todo el chisme, que desde hace tres años anda con este empresario muy distinguido. Que ella sigue en Televisa, pero tiene su novio”.

“Doña alegría, lo que acaba de decir es muy fuerte, pero ella dice que es soltera”, respondió “el Mojón”.

“Yo creo que es lo que tiene que decir. Me lo enseñaron en foto, está guapísimo, de ojos de color y parece que es de Venezuela. Joven, grandote, para ella está perfecto, no atrae viejitos”, agregó doña Lety en una transmisión de TikTok con “el Mojón”.

Mira: Mariana Botas habla sobre posible demanda a Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris ¿se defenderá?

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

Marie Claire desmiente a doña Lety: niega romance con empresario

Ante estas declaraciones, Marie Claire Harp respondió y negó tener un novio empresario y reaccionó a comentarios de doña Lety que aseguró que ella y Wendy la habían desmentido respecto a su pleito con Mariana Botas.

“Mentira totalmente. En el momento en que les muestro mis chacales, se los muestro”, expresó Marie Claire.

La conductora también arremetió contra doña Lety y negó haber visto a Mariana Botas insultarla. Recordó, además, cuando la señora aseguró que ella la había ofendido en un live de La casa de los famosos México, donde acompañó a Aldo de Nigris en su revelación como participante.

“Es un tema con esa señora que me tiene harta. Cada vez que llega al foro la trato con extrema cordialidad, la saludo como si no hubiera pasado nada. La vez que vino la saludé, la vi sacada de onda, pero yo no la conozco. Solo fui cordial y la saludé, pero en ningún momento vi que Mariana se le acercara a gritarle o a faltarle al respeto”.

“Cabe recordarles que, en el momento en que ella me dijo ‘jirafa’ y yo le devolví lo que ella me dijo, después terminamos el live y salió diciendo que yo la había ofendido, cuando eso no era cierto. Quien se sube se pasea, quien se lleva se aguanta. Pero qué sucede cuando traspasas esa línea y empiezas a lanzar veneno, eso no está padre”, comentó.

Mira: Doña Lety explota: acusa traición de Wendy Guevara y Marie Claire ¿por Mariana Botas? ¡Amenaza con demandar!

Se armó la polémica: Mariana Botas y doña Lety “se deschongaron”, cuenta Marie Claire Harp / Redes sociales

Marie Claire acusa a doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, de escudarse en su edad para evitar críticas

Marie Claire también criticó que doña Lety siempre use como defensa el ser adulto mayor, cuando en realidad ella suele hacer comentarios contra otros.

“Yo me presto cuando es cotorreo, pero cuando no lo es me da hue... La señora ya me dio hue.. porque de todo quiere hacer un chisme. Y cuando empieza con el ‘yo soy adulto mayor’, hasta donde yo sé, los adultos mayores dan consejos de moral y buenas costumbres, no se escudan ofendiendo, soltando sapos y culebras, y diciendo: ‘yo soy adulto mayor, no se metan conmigo”, finalizó.

Mira: Exconductor de Venga la alegría critica a doña Lety por pleito con Mariana Botas: “Nefasta ha sido usted”