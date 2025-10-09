Una querida conductora no regresaría a La casa de los famosos México 4: ¿quién presuntamente dejará el reality?

La cuarta temporada de La casa de los famosos México aún no comienza a grabarse, pero ya genera controversia. Entre rumores y expectativas, una de las conductoras más queridas del reality show podría no regresar al proyecto en 2026.

Aunque la producción se mantiene silencio, todo apunta a que la decisión estaría relacionada con nuevos compromisos profesionales que no le permitirían unirse a la nueva edición de ‘la casa más famosa de México’.

La salida de una de las conductoras más populares de La casa de los famosos México tomó por sorpresa a los seguidores del reality show. / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿Quién es la conductora que no regresa a La casa de los famosos México en 2026?

Marie Claire Harp, una de las presentadoras más queridas de La casa de los famosos México, dio a entender que no podría formar parte de la siguiente edición del reality, ya que asumirá un nuevo reto profesional: participar en la cobertura del Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Ambos eventos, que se celebrarán en un mismo año, demandarán gran parte de su agenda.

La conductora, quien ha conquistado a la audiencia con su carisma frente a las cámaras, explicó que su trabajo con TUDN le abre las puertas a una experiencia internacional sin precedentes.

“Estamos emocionados por el talento deportivo que tenemos en este país y la representación deportiva que tenemos, estamos abiertos a recibir tantos países porque somos mundialistas y ya estamos listos con el equipo de TUDN”, compartió Marie Claire durante un encuentro con medios de comunicación. “Amamos mucho el futbol y estamos preparando todo lo que tiene que ver para que el público disfrute la pasión futbolística”, agregó.

Además, adelantó que su participación no se limitará al Mundial. “Voy a estar en la parte deportiva también con los Olímpicos, nos vamos a Milán, estamos con todo lo que tiene que ver en el área de deportes”, explicó la conductora, quien agregó que este cambio profesional implica un viaje de trabajo para “empezar a crear historias para el mundial”.

Aunque Marie Claire expresó su cariño por el proyecto de La casa de los famosos México, reconoció que el calendario deportivo podría chocar con las fechas del reality show: “Ojalá que sí se pueda, el Mundial va a estar muy pegado de La casa de los famosos, ahí es donde tenemos que ver si se compaginan las fechas, pero yo estaría muy contenta de repetir este proyecto”.

Marie Claire podría no regresar como conductora a la cuarta temporada de La casa de los famosos México. / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿Marie Claire Harp descarta participar en ‘La casa de los famosos all stars’?

A pesar del cariño que guarda por el reality, Marie Claire Harp reveló si formaría parte de una edición All Stars de ‘La casa de los famosos México': “No, no definitivamente no”, respondió.

La modelo y conductora formó parte de la temporada uno del programa, donde fue la primera eliminada. Aquella edición se convirtió en un fenómeno televisivo gracias al carisma y la conexión del público con el team Infierno, integrado por Apio Quijano, Sergio Mayer, Nicola Porcella, Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Emilio Osorio.

El grupo conquistó a la audiencia y marcó una era en la televisión mexicana, con Wendy Guevara coronándose como la gran ganadora.

Sobre su paso por el programa, Marie Claire reflexionó con gratitud: “Estoy muy agradecida con que me hayan dado la oportunidad de vivir esta experiencia tan maravillosa. Es un proyecto que te cambia la vida, es un antes y un después. A todos (los participantes de la tercera temporada) les va a ir muy bien, estoy muy feliz por Abelito y Aldo (de Nigris), son chavos que están tratando de tener un espacio en este medio que es tan complicado”.

Aunque su camino ahora la lleva al ámbito deportivo, la venezolana deja claro que su paso por La casa de los famosos México fue una etapa significativa que la conectó aún más con el público mexicano y con su crecimiento profesional frente a las cámaras.

Marie Claire fue conductora de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, pero también estuvo como participante en la primera edición del reality show. / Foto: FB/La casa de los famosos México

¿Quién es Marie Claire Harp?

Marie Claire Harp, nacida el 20 de abril de 1993 en Venezuela, es una reconocida presentadora de televisión que ha construido una carrera sólida tanto en el entretenimiento como en el ámbito informativo. Su carisma frente a las cámaras la convirtió en uno de los rostros más visibles de la pantalla latina, destacando por su versatilidad, profesionalismo y capacidad para conectar con diversas audiencias.

La venezolana saltó a la fama tras su participación en el certamen Miss Universo Venezuela, donde comenzó a captar la atención del público y de los medios por su elegancia y habilidad para comunicar. Esa experiencia le abrió las puertas al mundo de la televisión, donde rápidamente encontró su lugar como conductora y comentarista.

Marie Claire estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Indiana en Bloomington, Estados Unidos, formación que más tarde complementó con su incursión en medios internacionales. Su preparación académica le permitió desempeñarse como comentarista política para Fox News Channel, además de ocupar cargos como portavoz en funciones y portavoz adjunta del Departamento de Estado, mostrando una faceta analítica y comprometida con la comunicación institucional.

En el ámbito del entretenimiento, también colaboró con Bandamax, donde fortaleció su conexión con el público mexicano y con la música regional. Su paso por La casa de los famosos México reafirmó su popularidad, combinando su experiencia periodística con su naturalidad en el mundo del espectáculo, consolidándola como una figura completa y multifacética de la televisión actual.

