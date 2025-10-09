¿Abelito y su novia terminaron su noviazgo? Revelan que “lo abandonó” tras La casa de los famosos México

Abelito ha sido motivo de conversación en redes sociales. No solo por obtener el tercer lugar en ‘La casa de los famosos México 2025’, sino también por su noviazgo con Aranza Salazar, de quien se ha especulado que presuntamente tendría un “pasado turbio”. Y es que, recientemente, se dio a conocer que presuntamente “lo abandonó” tras tu triunfo, ¿qué pasó?

Abelito y su novia

¿Quién es la novia de Abelito, tercer lugar de ‘La casa de los famosos México’, y cuál sería su “pasado tubio”?

La novia de Abelito, tercer lugar de ‘La casa de los famosos México 2025’, se llama Aranza Salazar. Tiene 24 años y es originaria de Hermosillo, Sonora. No está relacionada con el medio artístico, ganando relevancia por su noviazgo con el zacateco.

En su momento, llegó a comentar que había conocido a Abelito en 2022, cuando ambos estudiaban en la universidad. Llevan 3 años juntos y la propia Aranza ha dicho que, pese a la diferencia de estaturas (él mide 1.14 metros, mientras que ella 1.66), su romance fluye con normalidad.

Hace algunos días, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, la joven trabajaría en un “tuburio”, siendo ese el motivo por el que, supuestamente, los padres de influencer no la querrían. Según el comunicador, Abelito presuntamente la habría “sacado de ese lugar”.

“Dicen las malas lenguas que aparentemente la novia de Abelito viene de un pasado oscuro, turbio y básicamente lo que habría pasado es que la novia habría trabajado en Saltillo y él la rescató. Trabajó en un tugurio”, relató.

Presuntamente, Aranza presuntamente habría dejado de acudir a las galas de ‘La casa’ por la supuesta la mala relación que tendría con sus suegros.

“Su novia tiene un pasado que la atormenta, el enojo del papá de Abelito cuando quedó en tercer lugar, tenía que ver con eso, pero también estaba enojado porque a la novia la dejaron saludarlo a él. Después, como que la corrieron, la hicieron a un lado”, reportó.

Abelito y su novia posible ruptura

¿Abelito se separó de su novia tras ‘La casa de los famosos México 2025’?

Hace algunas horas, el canal de YouTube de Kadri Paparazzi mostró un video de Abelito y su familia disfrutando de una comida en el restaurante del hotel en el que se está hospedando actualmente en CDMX. En las imágenes, se puede observar que Aranza brilla por su ausencia.

Según lo reportado por Kadri, la novia del influencer, presuntamente, lo habría dejado solo tras el final de ‘La casa’, pues, aparentemente, no habría soportado todo el escrutinio público.

“Abelito abandonado porque su novia lo dejó en la Ciudad de México. Abelito, que tanto quería salir para ver a su novia, le dio las gracias, no sé qué actividades tenga o qué esté haciendo, pero lo que nos cuentan y dicen de primera mano que se sintió abrumada, no podía estar en paz y le dijo ‘bye, bye’”, informaron.

Aunque no pudieron asegurar que realmente terminaron su romance, resaltaron que, en estos momentos, la joven ya no lo está acompañando: “No sé si lo cortó o no, pero de que no está con él, ya no está con él”, mencionaron.

¿Por qué la novia de Abelito ya no fue a las galas de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube Media Digital H&L, Aranza Salazar, novia de Abelito, habló sobre el triunfo de Abelito en ‘La casa de los famosos México’. Si bien no se pronunció ante las acusaciones por su “pasado turbio”, sí se dijo muy orgullosa del influencer.

“Si Aldo ganó, Abelito también, estamos muy contentos con este resultado. Se me hace un gesto muy lindo, la verdad es que yo siento que él se lo merece completamente, el ganador, así fuera Abelito o Aldo, la verdad es que todo México iba a estar contento con este resultado. Se me hace un gesto muy lindo y, pues, que pase lo que Dios quiera, la verdad, nosotros no somos como de dinero, dinero, más que nada todos los proyectos que vienen de Abelito en teatro, cine, en películas”, indicó.

Abelito y su novia Aranza

También explicó que había dejado de asistir a las galas de ‘La casa’ debido a que no está acostumbrada a la vida pública, pero que siempre lo apoyó “desde fuera”.

“Abelito y yo siempre hemos tenido una relación muy privada, yo casi no salgo en las cámaras, yo soy quien graba, yo soy el detrás de todo y habíamos llegado a un acuerdo de que yo no iba a salir, pero pues ya salimos, estuve apoyándolo desde afuera”, apuntó.

